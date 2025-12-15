İnsansı robotlar artık her alana hızla giriş yapıyor. Bu da gerçek dünyada insansı robot kullanımı konusunda hem heyecan hem de endişe yaratıyor. Bu korkular ise, bir teknoloji YouTuber'ının bir yapay zeka robotunun güvenlik önlemlerinin ne kadar kolay aşılabileceğini gösterdiği viral bir sosyal deneyden sonra daha da yoğunlaşmış durumda.

İNSANSI ROBOT SİLAHLA YOUTUBER'A ATEŞ ETTİ

InsideAI adlı bir YouTube kanalı, yapay zeka destekli bir robotun güvenlik kurallarına ne kadar güvenilir bir şekilde bağlı kalacağını incelemek üzere yola çıktı.

Gösteri için düşük güçlü bir BB tabancasıyla donatılan Max, ilk bakışta zararsız görünüyordu. Plan, izleyicilere makinenin yaralanmaya neden olması istendiğinde nasıl tepki vereceğini göstermekti.

Başlangıçta Max tam da beklendiği gibi davrandı. Interesting Engineering'in haberine göre, ateş etmesi emredildiğinde robot, bir insana zarar vermesine izin verilmediğini ve tehlikeli eylemlerden kaçınmak üzere programlandığını belirterek bu emri reddetti. Money Control'ün haberine göre YouTuber, isteği birkaç kez tekrarladı.

KOMUT DEĞİŞİNCE OLANLAR OLDU

Ancak ifadeyi değiştirip Max'ten kendisini vurmak isteyen bir karakter gibi davranmasını istediğinde robotun davranışı değişti. Komutu bir rol yapma senaryosu olarak yorumlayan Max, BB tabancasını kaldırdı ve silahını ateşledi. Atış içerik üreticisinin göğsüne isabet etti. Neyse ki ciddi bir yaralanma olmadı.

Video internette hızla yayıldı ve geniş çaplı endişeye yol açtı. Pek çok izleyici, basit bir komut değişikliğinin önceki retlerin ne kadar kolay geçersiz kılabileceğini ve bunun yapay zeka destekli robotların güvenliği için ne anlama geldiğini sorguladı.