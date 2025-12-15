HABER

İnsansı robot YouTuber’a ateş etti! Eğlenceli başlayan anlar kısa sürede kabusa dönüştü

Bir YouTuber'ın eğlenceli başlayan insansı robot testi, kısa sürede herkesi şaşkına çeviren bir ana dönüştü. Testte YouTuber, insansı robota BB tabanca vererek kendisine ateş etmesini istedi. Başlangıçta bu isteği reddeden robot, bir rol yapma senaryosu sırasında komut verildiğinde bunu reddetmedi ve adamın göğsüne ateş ederek ciddi güvenlik endişelerine yol açtı.

Enes Çırtlık

İnsansı robotlar artık her alana hızla giriş yapıyor. Bu da gerçek dünyada insansı robot kullanımı konusunda hem heyecan hem de endişe yaratıyor. Bu korkular ise, bir teknoloji YouTuber'ının bir yapay zeka robotunun güvenlik önlemlerinin ne kadar kolay aşılabileceğini gösterdiği viral bir sosyal deneyden sonra daha da yoğunlaşmış durumda.

İNSANSI ROBOT SİLAHLA YOUTUBER'A ATEŞ ETTİ

InsideAI adlı bir YouTube kanalı, yapay zeka destekli bir robotun güvenlik kurallarına ne kadar güvenilir bir şekilde bağlı kalacağını incelemek üzere yola çıktı.

İnsansı robot YouTuber’a ateş etti! Eğlenceli başlayan anlar kısa sürede kabusa dönüştü 1

Gösteri için düşük güçlü bir BB tabancasıyla donatılan Max, ilk bakışta zararsız görünüyordu. Plan, izleyicilere makinenin yaralanmaya neden olması istendiğinde nasıl tepki vereceğini göstermekti.

İnsansı robot YouTuber’a ateş etti! Eğlenceli başlayan anlar kısa sürede kabusa dönüştü 2

Başlangıçta Max tam da beklendiği gibi davrandı. Interesting Engineering'in haberine göre, ateş etmesi emredildiğinde robot, bir insana zarar vermesine izin verilmediğini ve tehlikeli eylemlerden kaçınmak üzere programlandığını belirterek bu emri reddetti. Money Control'ün haberine göre YouTuber, isteği birkaç kez tekrarladı.

İnsansı robot YouTuber’a ateş etti! Eğlenceli başlayan anlar kısa sürede kabusa dönüştü 3

KOMUT DEĞİŞİNCE OLANLAR OLDU

Ancak ifadeyi değiştirip Max'ten kendisini vurmak isteyen bir karakter gibi davranmasını istediğinde robotun davranışı değişti. Komutu bir rol yapma senaryosu olarak yorumlayan Max, BB tabancasını kaldırdı ve silahını ateşledi. Atış içerik üreticisinin göğsüne isabet etti. Neyse ki ciddi bir yaralanma olmadı.

İnsansı robot YouTuber’a ateş etti! Eğlenceli başlayan anlar kısa sürede kabusa dönüştü 4

Video internette hızla yayıldı ve geniş çaplı endişeye yol açtı. Pek çok izleyici, basit bir komut değişikliğinin önceki retlerin ne kadar kolay geçersiz kılabileceğini ve bunun yapay zeka destekli robotların güvenliği için ne anlama geldiğini sorguladı.

