Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı! Lal Denizli'den yürek yakan paylaşım

Kolon kanseriyle bir süredir mücadele eden ve 12 gündür çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşam savaşı veren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti. 37 yaşındaki genç başkanın ölümü Manisalıları hüzne boğarken Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri ortaya çıktı. Lal Denizli'nin paylaşımı yürekleri yaktı.

Devrim Karadağ

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle yakalandığı çoklu organ yetmezliği rahatsızlığından 12 günüdür Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu.

ACI HABER TÜM MANİSA'YI YIKTI

Son olarak solunum cihazına bağlanan 37 yaşındaki Gülşah Durbay, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirerek sevenlerini yasa boğdu.

LAL DENİZLİ'DEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Durbay'ın vefatının ardından yakın çalışma arkadaşı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, acısını paylaştı.

"ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK DİMİ..."

Denizli, Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözlerini de paylaştığı yazısında şunları dile getirdi:

"Gülüm'e dair...
"Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi..." yoğun bakımda söylediğin son sözlerden biri bu oldu. Haklıydın ve biz annen ve babanla sessizce ağladık bu sözlerine.
Ayrı şehirlerden aynı yolun umudunda birleşti yollarımız. Yıllardır omuza omuza bir aydınlık gelecek aşkıyla arşınlıyoruz yolları. Yıllar içerisinde yol arkadaşlığımız önce dostluğa ardından kardeşliğe evrildi.

"SEN SAVAŞMAK İÇİN DOĞMUŞSUN"

Hayatımızın en mutlu günlerini yaşadığımız günlerde, aldığımız kötü haberle yaklaşık 16 aydır ayrı geçirdiğimiz çok nâdir ânımız oldu Gülşah'la.

Bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın sen Gülüm. İstatistikleri yerle bir eden, tüm ezberleri kendi doğrularınla bir bir deviren, doğruluğundan, dürüstlüğünden bir dakika olsun vazgeçmemiş hayran olduğum insansın sen. Ne söylüyorum diye gözlerini kocaman açıp, gözlerime bakardın çünkü sözlerimden ziyade duygumu görmeye çalışırdın. Sen savaşmak için, kafa tutmak için doğmuşsun ve tam da sana yakışacak şekilde savaşarak veda ettin bize.

Ne diyeceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kocaman bir boşluğa bırakılmış gibiyim. Verdiğin büyük savaşı seninle yürürken şimdi bir hiçliğin ortasında kaldım. Herkes bir şeyler diyor ama hiç birini duymuyorum "Lâlitom yine tıkadın kulaklarını bir tek beni duyduğun saatlerin başladı."

Ah Gülüm... yüreğimin nasıl yandığını tarif edebilecek bir kelimem yok. Son anlarına kadar iyi ki hiç vazgeçmeden, sana seni ne kadar sevdiğimizi anlattım. İyi ki tuttum pamuk ellerinden. Kurduğumuz tüm ortak hayalleri şimdi bir bir senin adınla, senin ışığınla gerçekleştirmek düşüyor bize.

Çok eksiğim.
Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın.
Seni çok özleyeceğim canım kardeşim.
Seni çok seviyorum biriciğim.
Elim, elinde Gülüm.
Lâliton.

FERDİ ZEYREK’İN EŞİNDEN GÜLŞAH DURBAY PAYLAŞIMI

Öte yandan 9 Haziran'da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi, Gülşah Durbay için duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından eski bir video paylaşan Zeyrek’in eşi, satırlarıyla yürek burktu.

Paylaşımında Durbay’ı güzel anılarıyla hatırladığını belirten Zeyrek’in eşi, şu ifadeleri kullandı:

“Kuzeninin nişanıydı, nasıl da güzel olmuştun o akşam. Ben seni hep böyle hatırlayacağım.”

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşım, takipçilerden başsağlığı ve taziye mesajları aldı.

