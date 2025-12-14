HABER

Gülşah Durbay hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüler kaldı, CHP lideri Özel: "Bu nasıl bir sınav?"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Durbay bir süredir kanserle mücadele veriyordu. CHP lideri Özgür Özel, Durbay'ın vefat haberi sonrası "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik…" dedi. Durbay'dan geriye Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merhum Başkanı Ferdi Zeyrek ile konserde eğlendiği anlar kaldı.

Recep Demircan

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 1 Aralık'ta Gülşah Durbay hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Durbay, çoklu organ yetmezliği gelişmesi üzerine entübe edilmişti.

DURBAY HAYATINI KAYBETTİ

Durbay günlerdir süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Durbay'ın vefat haberi sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi.

CHP LİDERİ ÖZEL: "BU NASIL BİR SINAV?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi, Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav?? Nasıl dayanılır??? Ya sabır ya sabır ya sabır…" dedi.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merhum Başkanı Ferdi Zeyrek'ten geriye bu görüntüler kaldı.

