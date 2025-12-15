HABER

Manisa'da büyük hüzün! Gülşah Durbay'a gözyaşlarıyla veda

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dün kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Durbay, çoklu organ yetmezliği rahatsızlığından dolayı 12 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Durbay, bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Devrim Karadağ

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan 37 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, son yolculuğuna uğurlanıyor.

BELEDİYE ÖNÜNDE RESMİ TÖREN

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için ilk tören belediye önünde başladı.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Manisa İl yöneticileri, çok sayıda siyasi ve binlerce vatandaş katıldı.

Ayrıntılar geliyor...

