Gözleri doldu, konuşurken sesi titredi! Özgür Özel böyle seslendi: "Artık bir şey olacaksa bana olsun"

Manisa son 6 ay içinde ikinci büyük acıyı yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani ölümünün ardından dün akşam saatlerinde birkez daha kahreden haber geldi. Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yaşam mücadelesini kaybetti.

GÜLŞAH DURBAY HENÜZ 37 YAŞINDAYDI

1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılan Durbay, henüz 37 yaşındaydı.

CHP LİDERİ ÖZEL, HASTANEYE GELDİ

Gülşah Durbay'ın ölüm haberi 7'den 70'e herkesi derin üzüntüye boğarken, Manisalılar hastaneye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gece yarısından sonra hastaneye gelerek, acılı aileyi ziyaret etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI, SESİ TİTREDİ

Ziyaretten sonra gözyaşları içinde açıklama yapan Özel, Ferdi Zeyrek'i hatırlatarak, "Bundan sonra böyle bir acı yaşanacaksa benim üzerimden olsun dayanacak yanım kalmadı" dedi.

Gözyaşları içinde konuşan ve sesi titreyen CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

"CHP AİLESİ 6 AYDA İKİ EVLADININ KAYBIYLA SINANIYOR"

“Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. CHP ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla sınanıyor. Ben kardeşimin, şimdi de bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Nasıl dayanılır... Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah Durbay birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu, bu ilçeye belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi’nin bu ile Büyükşehir Belediye Başkanı olması gibi. Ferdi’nin hikayesi 2 yıl sürdü, Gülşah’ın hikayesi 2,5 yıl sürdü.

"KENDİ EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİYİM"

Bu nasıl bir acı, nasıl bir sınav... Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Bütün Manisa’nın, ailesinin, partimizin başı sağolsun. Bu kadar pırıl pırıl, gencecik... Bu şehre inanılmaz sevgiyle bağlı bir insanı kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim. Çok üzgünüm. Sonrası ne olacak bilmiyorum.

"BUNDAN SONRA BİR ŞEY OLACAKSA BENİM BAŞIMA GELSİN"

Bundan sonra bu kadar büyük bir acıyı bir daha yaşayacaksam benim başıma bir şey gelsin. Daha bir evladımızı almasın Allahım.

Dayanacak, sabredecek bir yanım kalmadı. Ne derdimiz, ne vebalimiz varmış, neyi çekiyoruz bilmiyorum. Bundan sonra böyle büyük bir acı yaşanacaksa benim üzerimden yaşansın.

"DAHA OLACAKSA BENİM CANIMI ALSIN"

Daha olacaksa benim canımı alsın bir sevdiğimin canını almasın. Hepimizin başı sağ olsun.”

'İNSAN BAZI VEDALARA HAZIRLANAMIYOR'

Hastane ziyaretinden önce sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan CHP lideri Özgür Özel, "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav?? Nasıl dayanılır??? Ya sabır ya sabır ya sabır…" ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımına Haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay ile seçim dönemi çekildikleri bir fotoğrafı ekledi.