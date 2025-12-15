HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ödemişli motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Özgür Çapacı, dün İzmir’in Bayındır ilçesinde geçirdiği trafik kazazında yaşamını yitirdi.

Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza dün akşam Bayındır Zeytinova Mahallesi’nde meydana geldi. Özgür Çapacı (42), kullanmış olduğu 35 CMG 917 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çapacı, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı, trafik kazasında hayatını kaybetti 1

Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen, Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet tutkunu Özgür Çapacı’nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş’te sevilen bir isim olduğu öğrenildi. Çapacı’nın vefatı, ailesi, yakınları ve motosiklet camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liquid Glass'ı sevmeyenlerin gözü aydın! iOS 26.2'de Apple'ın sizler için bir sürprizi varLiquid Glass'ı sevmeyenlerin gözü aydın! iOS 26.2'de Apple'ın sizler için bir sürprizi var
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
motosiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.