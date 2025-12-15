Tekel bayisine patlayıcı atılması olayına karışan 2 kişi yakalandı

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine, 11 Aralık günü saat 20.00 sıralarında patlayıcı madde atılması suretiyle gerçekleştirilen ’kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ’mala zarar verme’ olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Olayın ardından Diyarbakır Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde, olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin tespitine yönelik önemli bulgular elde edildi. Bu kapsamda, 15 Aralık günü saat 02.00 sıralarında Bağlar ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, il genelinde meydana gelen silahlı ve kurşunlama eylemlerinde kullanılabileceği değerlendirilen 2 adet maske, 1 adet şarjör ve 25 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ederken, olayın firari şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.Kaynak: İHA