Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: "İftiraları apaçık provokasyon! Reddediyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterirken Türk dünyasıyla ilgili mesajları öne çıktı.

ÖZEL'E SERT TEPKİ

Konuşmasında Özgür Özel'in "CHP ve DEM, Bas rejiminin çökmesinden sonra bölgenin seküler iki partisi" ve "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözlerini anımsatan Erdoğan, "CHP'nin alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik ithamları açık provokasyondur. Reddediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"21. ASIR TÜRK ASRI OLACAK"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

Son iki asrımız sadece milletimiz için değil, Türk dünyası için de zorluklarla geçti. Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması için tüm yolları denediler. 21. asır Türk asrı olacak. Türk dünyasıyla aramızda yeni köprüler kurduk. Bugün çabaları çok daha güçlü şekilde geleceği taşıyacak adımlar atıyoruz

"CHP TÜRK DÜNYASINA ŞAŞI BAKMAYI SÜRDÜRÜYOR"

CHP'nin dünyadan haberi yok, Türk dünyasına hala şaşı bakmayı sürdürüyorlar. Karabağ'ın 44 gün süren vatan muharebesinde gördük, Azerbaycan'a destek vermekle suçladılar. CHP Karabağ konusunda yanlış yaptı. Suriye meselesinde de tavırları aynı oldu.

Türk Dünyası Vizyon Belgesi Türk halklarının birikimini aynı ufukta buluşturan önemli bir rehber niteliğinde.

100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türk devletleri ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Vizyon belgesinin en dikkat çekici yanı, dil ve kültürel ortaklığa dayalı, genişleyen bir coğrafi ufka sahip olmasıdır. Türk dünyasının etki alanını genişleten bir bakış açısı ortaya koyuyoruz.