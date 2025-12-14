HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel'in 'cemevi' çıkışına AK Parti'den sert tepki: "Böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz"

Özgür Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in 'cemevi' çıkışına AK Parti'den sert tepki: "Böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz"
Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik cemevi çıkışı dikkat çekmişti. AK Parti'den Özel'e tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in “AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar” sözü siyasi bir bühtandır" dedi.

Özgür Özel in cemevi çıkışına AK Parti den sert tepki: "Böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz" 1

"ÇİRKİN VE YAKIŞIKSIZ SÖZLER"

Çelik, tepkisini şöyle dile getirdi: "Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE AK PARTİMİZ İLE ALEVİ CANLARIMIZ ARASINDAKİ KÖKLÜ VE DERİN MUHABBETE KİMSE GÖLGE DÜŞÜREMEZ"

Alevi canlarımızın değerlerinin, “yalan siyaseti”yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez.

Özgür Özel in cemevi çıkışına AK Parti den sert tepki: "Böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz" 2

'GAYRI MİLLİ' SÖZLERİNE TEPKİ

Yine dün CHP tarafından iktidarımıza “gayrı milli” denmesi, tümüyle “gayrı meşru”dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri “milli stratejiler”in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği “yerli ve milli özgüven devrimi” dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İlke TV canlı yayınına konuk olan Özel'in söz konusu ifadeleri şöyle:

"AK Parti'nin mantığı Cem Evi, Cümbüş Evi dedikleri için Cem Evi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar. Diyanete bağlı olması lazım. Diyanet Sünnilere değil, bir kere diyanetin tüm dinlere, elbette nüfusun %99'u Müslümansa, bütçenin %99'u Müslümanlara harcanması lazım.

Sünni ne kadarsa o kadarı bütçenin Sünnilere, Alevi nüfus ne kadarsa bütçenin o kadarının Alevilere harcanması lazım.

Bütün Cemevlerinin ibadethane olmasını savunuyoruz.

Alevilerle ilgili daire, Sünnilerle ilgili bir daire, Müslümanlıkla ilgili bir yapı, diğer dinlerle ilgili her nüfusta ne kadarsan o kadar bütçe hakkını kullanması lazım diye söylüyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Gizli tanık İlke' iddiası: "Vazgeçti, belgesi var" 'Gizli tanık İlke' iddiası: "Vazgeçti, belgesi var"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer'de iş yerinde yangınSarıyer'de iş yerinde yangın
iOS 26.4 ve iOS 27'nin özellikleri ortaya çıktıiOS 26.4 ve iOS 27'nin özellikleri ortaya çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP ak parti cemevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.