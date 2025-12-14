Özgür Özel'in 'cemevi' çıkışına AK Parti'den sert tepki: "Böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik cemevi çıkışı dikkat çekmişti. AK Parti'den Özel'e tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in “AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar” sözü siyasi bir bühtandır" dedi.

"ÇİRKİN VE YAKIŞIKSIZ SÖZLER"

Çelik, tepkisini şöyle dile getirdi: "Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE AK PARTİMİZ İLE ALEVİ CANLARIMIZ ARASINDAKİ KÖKLÜ VE DERİN MUHABBETE KİMSE GÖLGE DÜŞÜREMEZ"

Alevi canlarımızın değerlerinin, “yalan siyaseti”yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez.

'GAYRI MİLLİ' SÖZLERİNE TEPKİ

Yine dün CHP tarafından iktidarımıza “gayrı milli” denmesi, tümüyle “gayrı meşru”dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri “milli stratejiler”in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği “yerli ve milli özgüven devrimi” dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İlke TV canlı yayınına konuk olan Özel'in söz konusu ifadeleri şöyle:

"AK Parti'nin mantığı Cem Evi, Cümbüş Evi dedikleri için Cem Evi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar. Diyanete bağlı olması lazım. Diyanet Sünnilere değil, bir kere diyanetin tüm dinlere, elbette nüfusun %99'u Müslümansa, bütçenin %99'u Müslümanlara harcanması lazım.

Sünni ne kadarsa o kadarı bütçenin Sünnilere, Alevi nüfus ne kadarsa bütçenin o kadarının Alevilere harcanması lazım.

Bütün Cemevlerinin ibadethane olmasını savunuyoruz.

Alevilerle ilgili daire, Sünnilerle ilgili bir daire, Müslümanlıkla ilgili bir yapı, diğer dinlerle ilgili her nüfusta ne kadarsan o kadar bütçe hakkını kullanması lazım diye söylüyoruz."