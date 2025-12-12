HABER

Özgür Özel'den 'gizli tanık İlke' iddiası: "Vazgeçti! Belgesi de var"

Ekrem İmamoğlu ve İBB hakkındaki yolsuzluk iddianamesinde gizli tanıklarla ifadeleri de ses getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gizli tanıklardan 'İlke' hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. 'İlke'nin tanıklıktan vazgeçtiğini söyleyen Özel "Meşe’nin söylediği her şey zorunlu olarak İlke’ye de söyletilmişti. İlke de tanıklıktan vazgeçti" dedi.

Hazar Gönüllü

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu yolsuzluk iddianamesiyle ilgili gelişmeler sıcak gündemdeki yerini koruyor. Bugün iddianame hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir iddia geldi.

“GİZLİ TANIK ‘İLKE’ ÇEKİLDİ”

Özel, İlke TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İddianame hakkında konuşan Özel, gizli tanık 'İlke'nin tanıklıktan çekildiğini söylerken şöyle konuştu: "Meşe’nin ifadeleri sorularak Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ancak iddianame çıkınca Meşe yoktu. ‘Delirmiş’, ‘çözülmüş’ denilerek dosyadan çıkarılmıştı. Gizli tanık Meşe’nin yerine ikame edilen İlke de tanıklıktan çekildi. Yarından itibaren bunu açıklayacağız.

"BELGEYİ YENİ GÖRDÜM"

Belgesi var, hatta arkadaşlar çıktı alıp getirirse yayında da gösterebiliriz. Bu belgeyi yayından bir saat önce gördüm. Meşe’nin söylediği her şey zorunlu olarak İlke’ye de söyletilmişti. İlke de tanıklıktan vazgeçti."

“DEM İLE CHP AYRI DÜŞMEZ”

CHP ile DEM Parti ile arasında bir süredir soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyordu. Bu konuyla ilgili ise Özel'in açıklaması şöyle oldu: "Bizim DEM Parti’yle ilişkileri bozma lüksümüz yok bu siyasi çıkarlar açısından değil. Türkiye’nin ortak geleceği, çözüm umudu, barış umudu, demokrasi umudu, bu baskılardan kurtulma birlikte bir ortak yarına yürümek için DEM ile CHP ayrı düşemez. 16 Aralık Salı günü İmralı heyetiyle görüşeceğiz."

