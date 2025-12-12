7 kişi can vermişti! Yakınları SGK'ya dilekçe verdi: 'Hiçbir adım atılmadı'

Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti.

TUTUKLANMIŞLARDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve Güven Demirbaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Kasım günü tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, hayatını kaybetti.



BİRÇOK İSİM AÇIĞA ALINDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) Sorumlu Müdürü Ünal Aslan ve fabrika binasını kozmetik firmasına kiraya veren mal sahibi Güven Demirbaş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu. Dilovası Belediyesi tarafından ise Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.



ÖLENLERİN YAKINLARINI DİLEKÇE VERDİ

İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’ndeki SGK İl Müdürlüğü önünde yangında ölen Hanım Gülek kayınbiraderi Mehmet Gülek, Esma Gikan akrabası Engin Aras, Şengül Yılmaz'ın eşi Salih Yılmaz ve kız kardeşi Emine Bulut, Tuğba Taşdemir'in babası Şahin Taşdemir, Cansu Esetoğlu'nun babası İbrahim Esetoğlu ve ailelelerin avukatları Mürsel Ünder bir araya geldi. Topluluk ardından birlikte geçici olarak SGK Müdürlüğü'ne atanan kişi ve ilçe müdürleriyle görüşüp dilekçelerini verdi.



NELER TALEP EDİLDİ?

Dilekçede; Ravive Kozmetik’te meydana gelen iş kazası nedeniyle acilen denetim yapılması, geçmiş denetim raporlarının incelenmesi, kayıt dışı istihdamın araştırılması, işe giriş ve iş kazası bildirimlerindeki ihlaller için idari para cezalarının uygulanması, kusur ve sorumluluk tespitlerinin yapılması, ilgili işyerlerinde gerekli yaptırımların uygulanması ve tüm işlemlerin sonuçlarının hem kuruma hem de başvuranlara resmi olarak bildirilmesi talepleri yer aldı. Ayrıca dilekçede, Ravive Kozmetik'te iş kazasının aciliyetine binaen hızlı ve etkin bir şekilde denetim için müfettişler atanması da talep edildi.



‘3 KURUŞ PARAYA ÇALIŞTIRILAN İNSANLAR KATLEDİLDİLER’

Görüşmenin kendi adına olumsuz geçtiğini ifade eden aile Avukatı Mürsel Ünder, şu cümleleri kurdu:

“34 gündür vahşi şekilde katledilen işçiler var. Şehrin ana caddesinde kaçak çalıştırılan bir iş yerinde katledildi. Tüm kamu kurumlarının gözleri önünde katledildi. Biz, kamu kurumlarının sorumsuzluğunun olduğunu ve denetimlerle ilgili çok büyük eksiklikler olduğunu; memleketimizin genel bir sorunu olduğunu biliyoruz. Çocuk, kadın ve göçmen işçilerin çalıştırıldığı sigortasız çalıştırılmanın ana prensibi olduğu bir iş yeri olarak yıllarca işletilmiş. Alışveriş merkezlerine pahalı parfümleri doldurabilmek için 3 kuruş paraya çalıştırılan insanları katledildiler. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda da, Sosyal Güvenlik Kanunu ve genelinde de tamamıyla ilgili sorumlukların olduğunu biliyoruz”



‘KİM SUÇLUYSA CEZASINI ÇEKSİN’

Yangında hayatını kaybeden Esma Gikan'ın akrabası Engin Aras, “İlgili tüm kurumlara tek tek gideceğiz, bilgi alacağız. Yalnız değiliz; barolar var, meslek grupları var tüm Türkiye bizim arkamızda. 34 gün oldu. İleriye dönük hiçbir adım atılmadı. Dilovası’nda korkunç bir rant var ve biz canlarımızı bu nedenle kaybettik. Ucu kime dokunuyorsa dokunsun bunun peşini bırakmayacağız. Dilovası imar müdürü, emniyet müdürüne yazdığı yazıda diyor ki; patlamanın olduğu iş yerinde ruhsat yok, iskan yok. Yani ‘Bizim böyle bir binadan haberimiz yok’ diyorlar ama işletme ruhsatı verilmiş. Peki bu ruhsatı kim verdi? Açığa alınan kişiler hala meclis toplantılarına gidiyor. Dilovası meclisinde konuşma yaptığım gün sabaha kadar tehdit edildim. Bizim hedefimiz kişi veya kurum değil, kim suçluysa cezasını çeksin” ifadelerini kullandı.



‘HERKES ARKAMIZDA’

Hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın kız kardeşi Emine Bulut ise “34 gündür hiçbir yerden cevap alamıyoruz. Herkes kenara çekildi suçlular sanki ölenler gibi görüntü var. Herkes arkamızda ben Cumhurbaşkanı'ma da söylüyorum lütfen Dilovası’nda ne gerekiyorsa yapılsın. Adalet yerini bulsun, ablamın hakkı kalmasın. Kimin suçu günahı varsa cezasını çeksin. Kanımın son damlasına kadar devam edeceğim” dedi.



‘KİM OLURSA OLSUN CEZASINI ÇEKMELİ’

Hayatını kaybeden Cansu Esetoğlu'nun babası İbrahim Esetoğlu, “İş yeri baştan sona kadar suçludur. Yangın merdiveni yok, bir fiske yağmur yok, yangın söndürme tüpü yok. 1 yıldır CİMER’e şikayet edilmiş. Biz diyoruz ki ‘CİMER’den size bilgi gelmedi mi?’ onlar da ‘gelmiştir bilmiyoruz ilgileniyorlar’ diyorlar. Kim izin verdi diye soruyoruz, onun da cevabı yok. Bu suçlular nerde diyoruz. İşletme baştan sonra suçludur. Nasıl ruhsat verildi. 7 canımız gitti bu işin arkasını bırakmayacağız. Kim olursa olsun cezasını çekmeli” diye konuştu. Kaynak: DHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır