Bakan Ersoy "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu: "64 milyar dolar hedefimizi yakalayacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025'te kırdığı tüm zamanların rekoru hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin turizm alanında küresel bir marka haline geldiğini belirten Bakan Ersoy ayrıca “64 milyar dolarlık 2025 sonu hedefimizi yakalayacağız” mesajıyla dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusundaki çalışmaları ve 2026 vizyonunu içeren kapsamlı bir sunum yaptı. Bakan Ersoy, 2025 yılında turizmde tüm zamanların ilk dokuz aylık gelir rekorunun kırıldığını belirterek Ocak–Eylül döneminde turizm gelirinin bir önceki yıla göre %5,7 artışla 50 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Konuşmasında uluslararası krizlere rağmen ulaşılan turizm verilerini, Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliğini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin küresel ölçekte ulaştığı noktayı öne çıkaran Ersoy, “64 milyar dolarlık 2025 sonu hedefimizi yakalayacağız” dedi.

"TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR TURİZM MARKASI"

Nitelikli turizm hedefinin somut sonuç verdiğini vurgulayan Ersoy, yabancı turistlerin kişi başı gecelik harcamasının 2017’de 83 dolarken 2025’te 116 dolara çıktığını söyledi. Bu yükselişin, Türkiye’nin “nicelikten niteliğe geçiş” stratejisinin net bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Uygulanan etkin tanıtım politikaları sayesinde Türkiye’nin artık küresel bir turizm markası olduğunu belirten Ersoy; Türkiye’nin, dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde 2017’de 8’inci sıradayken 2024’te 4’üncü sıraya yükseldiğini kaydetti. Turizm gelir sıralamasında ise Türkiye’nin 2017’de 15’inci sıradan 2024 yılında 7’nciliğe çıktığını vurguladı.

Bu başarıların sürdürülebilir turizm alanındaki güçlü adımlarla perçinlendiğini ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye’nin bugün bu alanda dünyanın lider ve öncü ülkesi olduğunu söyledi. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) iş birliği kapsamında hayata geçirilen programla yaklaşık 19 bin konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını belirterek Türkiye’nin dünyada en fazla GSTC sertifikalı tesise sahip ülke konumuna geldiğini dile getirdi.

"780 KAZI VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMASIYLA ARKEOLOJİDE DÜNYA LİDERİYİZ"

Sunumunda arkeoloji alanındaki atılımlara geniş yer veren Bakan Ersoy, “Geleceğe Miras” projesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olarak hayata geçirildiğini vurguladı. Türkiye’nin 2025 yılı sonunda yürütülen 780 kazı ve araştırma çalışmasıyla arkeolojide dünya lideri olduğunu açıkladı.

2025 itibarıyla 65 ilde 255 kazı alanında çalışma yürütüldüğünü ifade eden, yabancı heyetler tarafından sürdürülen 29 kazının 12 aylık kazı programına alındığını ve her birine Türk Koordinatör Kazı Başkanı atandığını, böylece yerli ve millî bir Türk arkeolojisinin, insanlık tarihini aydınlatan çalışmalara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Sualtı arkeolojisinde de Türkiye’nin dünya lideri olduğunu söyleyen Ersoy, 7 sualtı arkeolojik kazısıyla Türkiye’nin bu alanda da birinci sırada yer aldığını aktardı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ"

Kültür sanat yatırımlarının Türkiye’nin yeni yumuşak gücü olduğunu belirten Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kültür ve sanatı şehirlerin merkezine taşıyan güçlü bir modele dönüştüğünü ifade etti. Festivalin 2025 yılı itibarıyla 20 şehirde düzenlendiğini ve kapsamıyla dünyanın en büyük kültür-sanat etkinliklerinden biri hâline geldiğini söyledi.

Geride kalan festival döneminde 180 gün boyunca 10 bine yakın etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Ersoy; konserlerden sergilere, atölyelerden sahne sanatlarına uzanan geniş yelpazede 50 binden fazla sanatçının yer aldığını ve festivalin milyonlarca ziyaretçiye ulaştığını açıkladı.

"2026’DA KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDA YAKALANAN İVME DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK"

Bakan Ersoy, 2026 yılı bütçesiyle kültür ve turizm alanlarında yakalanan ivmenin daha da güçlendirileceğini belirterek sunumunu tamamladı. Yeni dönemde sürdürülebilir, kalıcı ve uzun vadeli kazanımların önceliklendirileceğini vurguladı.

'KARTALKAYA' AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin, "Bakanlık olarak bürokratlarımız hakkında Danıştay'ın aldığı karardan çok daha önce soruşturma izni verdik. Soruşturma izni verilmediği söylemi aslında gerçeği yansıtmıyor." dedi.

