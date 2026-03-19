Özgür Özel'den Muhittin Böcek açıklaması: "'Beni iftiraya zorladılar' diye haber yolladı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'in birinci amacı burada asrın yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var" ifadelerini kullanmıştı.

Özel konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı. Halk TV'ye konuşan CHP lideri şunları söyledi:



"Ben bunu 6 ay önce Esenyurt'ta bir geze mitinginde bunu ifşa etmiştim. Antalya'da bir büyük Antalya'da bir başsavcı olduğu halde İstanbul Başsavcılığı Muhittin Böcek'e bir tane ifade tutanağı yolluyor. Altında işte bugün bir başka göreve gelen bir savcının da ismi var ve bu ifade tutanağında Akın Gürlek'in attığı bu iftira. Yani diyor ki Muhittin Böcek'e. Siz Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için Özgür Özel'e rüşvet verdiniz. Burada Manisa'da bir benzin istasyonu yaptığını söyleniyor gibisinden bir şey.

"'BENİ İFTİRAYA ZORLADILAR' DİYE HABER YOLLADI"

Muhittin Böcek'in cevabı şu. 'Ben zaten mevcut belediye başkanıydım. Ankete göre de kazanıyordum. Aday gösterildim zaten kazandım. O tarihlerde hiç orada olmadım. Ne alakası var? Ben hastayım buradan çıkmak istiyorum ama kimseye iftira atmam böyle bir haysiyetsizlik yapmam' diye 6 ay önce cevap vermiş. Bana da dedi ki 'Böyle bir iftiraya beni zorladılar' diye haber yolladı kendisi. Daha sonra da geçen bundan 15-20 gün önce gittiğimde de bana gelip 6 ay önce böyle bir şey teklif ettiler başkanım dedi"

"İFTİRANIN BİR PARÇASI OLMASI HAZIRLANMIŞ"

Özel açıklamalarına geçmişte FETÖ bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir isim üzerinden devam etti ve şunları söyledi:

"Hani otelinde bir öğrenci öldü de bir FETÖ'cünün o FETÖ'cü bütün FETÖ'cüler içerideyken halen daha ihaleler alıyor, halen daha Erdoğan'ın uçağına biniyor ya. Ben de ölen çocuğun babasının verdiği mücadeleye destek veriyorum ya. 'Sen eğer bu parayı ben verdim dersen, Sana bu otelci ben verdim diyecek diyerek' de teklifte bulunuyorlar. Eğer bu parayı 'ben verdim derse' şimdi Muhittin Böcek nereden verecek o parayı?

'Sana bu otelci 'ben verdim' diyecek' diyerek de teklifte bulunuyorlar. Yani kurdukları kumpasın içinde bizim uğraştığımız otelinde birisinin öldüğü geçmişte FETÖ'cü olan ama halen daha Erdoğan'da da itibar sahibi olan birisinin de iftiranın bir parçası olması hazırlanmış

Muhittin Böcek 'sen bunu şundan aldım buna verdim dersin gerisini biz hazırladık. Bu sayede taburcu olabilirsin' diyorlar. Oradaki insanın sağlığını partisine ve genel başkanına karşı bir kumpas için organize etmeye çalışıyorlar. Biz bunu 6 ay önce ifşa etmiştik. Diyor ki 'Dayanamaz. Bir yerden sonra teslim olmaya karar verir, böyle bir ifade verir. O zaten itirafçı olacak ama daha zaman var' diyor. Bu arada da Antalya'nın Cumhuriyet Başsavcısını da değiştirip şimdi kendisinden bir adamı da oraya getirmek suretiyle bu kendi yaptığı kumpası, yani tabii şöyle birisi bu. Suç üstü yakalandı"