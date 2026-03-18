Akın Gürlek, Özgür Özel'e mal varlığını açıklayarak yanıt verdi! Gündem olacak Muhittin Böcek çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün yaptığı açıklama ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı ile ilgili olarak bazı iddialarda bulunmuştu. Özel'in iddiaları kısa sürede gündem olurken, Bakan Gürlek bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Özel'in iddialarına yanıt verdi.

BAKAN GÜRLEK BELGELERİ YALANLADI

Bakan Gürlek, Özel'in gösterdiği belgelerin sahte olduğunu vurgulayarak 'ID' numaralarında Akın Gürlek yazmadığını aktardı.

BAKAN GÜRLEK İKİ DAVAYA DİKKAT ÇEKTİ: "AMACI PERDELEMEK"

CHP lideri Özgür Özel’in amacının 'Asrın yolsuzluk davasını' perdelemek olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek "Özgür Özel'in birinci amacı burada asrın yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor?

"MUHİTTİN BÖCEK'İN İTİRAFÇI OLMA DURUMU VARDI"

Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa’da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası"

"4 TAŞINMAZIM VAR, VERİLEMEYECEK HESABIM YOK"

Bakan Gürlek, kendi üzerine kayıtlı 4 taşınmaz bulunduğunu, taşınmazların değerinin de belli olduğunu aktararak "Benim verilemeyecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuya yazacak" dedi.

'LÜKSENBURG' AÇIKLAMASI

Öte yandan Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Gürlek, kendisine yönelik ortaya atılan yat iddialarına ilişkin olarak; hayatında Lüksemburg’a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını açık şekilde ifade etti. Bakan Gürlek, bu yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak söz konusu iddiaları ortaya atanların müfterilik yaptığını belirtti.