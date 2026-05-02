HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bandırma'da 60 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, fuhşa teşvik ve aracılık suçundan hakkında 60 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da kamu düzeninin sağlanması, huzur ortamının korunması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ilçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamalar sırasında ekipler, durumundan şüphelenilen bir şahsı durdurdu.

60 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Görevli polis ekiplerince yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, şahsın "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan arandığı ve hakkında tam 60 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bandırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.