Bandırma'da 60 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da kamu düzeninin sağlanması, huzur ortamının korunması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ilçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamalar sırasında ekipler, durumundan şüphelenilen bir şahsı durdurdu.

60 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Görevli polis ekiplerince yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, şahsın "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan arandığı ve hakkında tam 60 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

