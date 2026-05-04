Çağırdığı kedinin yüzüne yağ çözücü sprey sıktı! Gözaltına alındı

Kocaeli'de Karamürsel ilçesinde market çalışanı bir kadın, ‘Gel annem gel’ diyerek yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken, kadın bugün polis tarafından gözaltına alındı.

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan zincir markette, market çalışanı bir kadın, marketin önünde duran sokak kedisini ‘Gel annem gel’ diyerek yanına çağırdı. Kadın, elinde bulunan yağ çözücü spreyi kedinin yüzüne sıktı.

SPREYİ SIKMAYA DEVAM ETTİ

Kedi, arabanın altına sığınırken, kadın arabanın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşananları başka bir kadın, ‘Yazık hayvana’ diyerek cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken, kadın bugün polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Günlerdir konuşulan cumhurbaşkanı adayı kulislerden sızdı

İran duyurdu: ABD savaş gemisi vuruldu

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

