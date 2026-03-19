İran, İsrail'i dünyaya bağlayan noktayı vurdu! ABD'yi yüz milyonlarca dolar zarara uğrattı

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. 28 Şubat'ta başlayan savaşın kısa sürede bitmesi beklenirken üstünde bugün itibarıyla tam 20 gün geçti. ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İran da Körfez ülkelerdeki ABD üslerine saldırdı. Dün gece savaşta yine peş peşe kritik noktalar vuruldu. Dış basında yer alan uydu görüntülerine göre İran ABD ve müttefiklerinin kullandığı ve değeri yüz milyonlarca dolar eden 10 adet radar sistemini vurdu. İsrail'in en kritik noktalarından biri olan Ben Gurion Havalimanı'nda ise yangın çıktı. İşte ateş hattındaki bölgelerden dakika dakika gelişmeler...
08.00
ABD Başkanı Donald Trump, İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini belirtti.
07.40
Katar, İran tarafından yapılan füze saldırılarının ardından Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
07.30
ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın ve Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldığı bildirildi.
İsrail ordusu ve basınından yapılan açıklamalara göre, İran'dan İsrail'e üç dalga halinde saldırı yapıldı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek, füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.
06.50
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.
01.30
Uydu görüntüleri, Orta Doğu'da ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin İran'ın misillemelerinde hedef alındığını gösterdi.
ABC News'ün, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran ve İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin erken uyarı sisteminin temelini oluşturan füze savunma altyapısını hedef aldığı belirtildi.
Haberde, mevcut görüntülerin, bölgedeki gerilimin tırmandığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin Tahran yönetimine ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu ortaya koyduğu belirtildi.
Uydu görüntülerine göre, nadir bileşenlere dayanan ve yüz milyonlarca dolara mal olan radar sistemlerinde hasar oluştuğu belirtilen haberde, verilere erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle hasarın boyutunun kesin olarak doğrulanamadığı aktarıldı.
Haberde, Orta Doğu'da ABD askerlerinin bulunduğu üslerde yer alan, aralarında lojistik yapılar, hangarlar ve yakıt depolama alanlarının da bulunduğu en az 25 noktanın vurulduğunun teyit edildiği belirtildi.
İran'ın en az 5 ülkede radar sistemlerini hedef aldığı belirtilen haberde, bunlar arasında THAAD füze savunma sistemlerini destekleyen AN/TPY-2 radar bileşenlerinin de bulunduğu kaydedildi.
Uzman görüşlerine yer verilen haberde, radar sistemlerinin devre dışı bırakılmasının füze savunma kapasitesini tamamen ortadan kaldırmasa da sistemleri "kısmen kör hale getirdiği" ve böylece erken uyarı ve müdahale kabiliyetini zayıflatabileceği ifade edildi.
Haberde ayrıca, radarların "yüksek maliyetli, hassas ve savunmasız" sistemler olduğuna dikkati çekilerek, bu tür hedeflerin İran açısından öncelikli olduğu değerlendirmesi yapıldı.
00.20
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 3 özel uçağın İran'ın misillemeleri nedeniyle hasar aldığı belirtildi.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, havalimanı yetkilileri, İsrail'i dış dünyaya bağlayan en büyük havalimanı Ben Gurion'da park vaziyetindeki 3 özel uçağın füze saldırılarında hasar gördüğünü doğruladı.
Gazeteye konuşan İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, "Bu sabah 3 özel uçak önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü." ifadesini kullandı.
Haberde, bir uçağın İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen parçalar nedeniyle ağır hasar alarak yandığı, diğer ikisinin ise hafif hasar gördüğü belirtildi.
İsrail'in Maariv gazetesi de füze saldırısı nedeniyle yanan uçağın fotoğrafını paylaştı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, İsrail'i füze misillemeleriyle hedef alıyor.
