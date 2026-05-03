İzmir'de oğlunu bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan İsmail A. (73) ile oğlu Kemal A. (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba İsmail A, bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kemal A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan şüpheli İsmail A'nın ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve buna dayanamadığı için bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal A'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu tespit edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

