Rusya'nın "gölge filosuna" saldırı! Zelenskiy görüntüleri paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ‘gölge filosuna’ ait iki petrol tankerinin Novorossiysk Limanı açıklarında hedef alındığını duyurdu.

"SALDIRILAR SÜRÜYOR"

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Rus gölge filosu'na yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

"TANKERLER ARTIK KULLANILAMAYACAK"

Ukrayna ordusunun, söz konusu filoya ait iki petrol tankerine Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, aktif olarak petrol taşımacılığında kullanılan bu tankerlerin artık kullanılamayacağını öne sürdü.

"UZUN MENZİLLİ SALDIRILAR ARTACAK"

Zelenskiy, uzun menzilli saldırıları artıracaklarını kaydederek, “Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri denizde, havada ve karada kapsamlı bir şekilde geliştirilecektir” ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır