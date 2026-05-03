Almina'yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısından günler sonra acı bir haber geldi. 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun cenaze töreninde yaşananlar herkesi duygulandırdı.

CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu tedavi gördüğü hastanede bu sabah vefat etti.

Almina’nın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morgunda ailesine teslim edildikten sonra cenaze törenine geçildi.

Abdülhamit Han Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

"CANIM KIZIM SEN CENNET KUŞU MU OLDUN"

Tören sırasında anne Gülten Ağaoğlu’nun kızının tabutuna sarılıp, "Ne mutlu ki Allah’ım sen bu kızı bana nasip ettin. Kuzum Türk bayrağımızı çok severdi. Çok güçlü durdun annem, Peygamber Efendimize komşu oldun. Canım kızım sen cennet kuşu mu oldun? Sen çok seviyorum. Çok güzel anne-kız olmuştuk. Cennette seninle yine kavuşacağız aşkım. Anne gitme dedim. Sen de, ’anne bir şey olmaz’ dedin. Ama kızgın değilim. Hakkım sana sonuna kadar helal olsun" diye ağıt yakması yürekleri yaktı.

"SELAM SÖYLE OĞLUMA"

Törende Almina’nın ağabeyi ve babası Ahmet Miraç Ağaoğlu’nun da tabuta son bir kez dokunup onu gözyaşları içinde uğurladıkları görüldü.

Ayrıca, Almina’nın sınıf arkadaşları da törene katıldı.

Sıra arkadaşı Zeynep Davarcı, Almina’nın tatubuna dokunarak helallik istedi. Arkadaşlarının tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Saldırıda hayatını kaybeden ve Osmaniye’de toprağa verilen Adnan Göktürk Yeşil’in annesi Sonay Yeşil de cenazeye katıldı.

Anne Yeşil, cenaze sırasında acılı anneyi teskin etmeye çalıştı. Tabuta dokunan anne Yeşil, "Selam söyle oğluma" diye gözyaşlarını tutamadı.

Törene Almina’nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güler kıldırdı.

Namaz kılındıktan sonra Almina son yolculuğuna uğurlandı. Almina’nın cenazesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: İHA