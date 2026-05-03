HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Almina'yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında günlerce yaşam mücadelesi verdikten sonra bugün yaşamını yitiren 11 yaşındaki Almina'nın annesinin ağıtları yürek yaktı. Anne Ağaoğlu kızının tabutuna sarılıp "Canım kızım sen cennet kuşu mu oldun? Cennette seninle yine kavuşacağız aşkım" derken gözyaşlarına boğuldu.

Almina'yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısından günler sonra acı bir haber geldi. 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun cenaze töreninde yaşananlar herkesi duygulandırdı.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 1

CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu tedavi gördüğü hastanede bu sabah vefat etti.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 2

Almina’nın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morgunda ailesine teslim edildikten sonra cenaze törenine geçildi.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 3

Abdülhamit Han Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 4

"CANIM KIZIM SEN CENNET KUŞU MU OLDUN"

Tören sırasında anne Gülten Ağaoğlu’nun kızının tabutuna sarılıp, "Ne mutlu ki Allah’ım sen bu kızı bana nasip ettin. Kuzum Türk bayrağımızı çok severdi. Çok güçlü durdun annem, Peygamber Efendimize komşu oldun. Canım kızım sen cennet kuşu mu oldun? Sen çok seviyorum. Çok güzel anne-kız olmuştuk. Cennette seninle yine kavuşacağız aşkım. Anne gitme dedim. Sen de, ’anne bir şey olmaz’ dedin. Ama kızgın değilim. Hakkım sana sonuna kadar helal olsun" diye ağıt yakması yürekleri yaktı.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 5

"SELAM SÖYLE OĞLUMA"

Törende Almina’nın ağabeyi ve babası Ahmet Miraç Ağaoğlu’nun da tabuta son bir kez dokunup onu gözyaşları içinde uğurladıkları görüldü.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 6

Ayrıca, Almina’nın sınıf arkadaşları da törene katıldı.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 7

Sıra arkadaşı Zeynep Davarcı, Almina’nın tatubuna dokunarak helallik istedi. Arkadaşlarının tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 8

Saldırıda hayatını kaybeden ve Osmaniye’de toprağa verilen Adnan Göktürk Yeşil’in annesi Sonay Yeşil de cenazeye katıldı.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 9

Anne Yeşil, cenaze sırasında acılı anneyi teskin etmeye çalıştı. Tabuta dokunan anne Yeşil, "Selam söyle oğluma" diye gözyaşlarını tutamadı.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 10

Törene Almina’nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güler kıldırdı.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 11

Namaz kılındıktan sonra Almina son yolculuğuna uğurlandı. Almina’nın cenazesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Almina yı son yolculuğuna uğurlayan annesinin sözleri yürekleri yaktı 12

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

 Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

 Şişli'de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı

Şişli'de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı

 9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'ten Almina için taziye mesajıBakan Gürlek'ten Almina için taziye mesajı
Şampiyonluk kutlamalarında 11 yaralı, 10 gözaltıŞampiyonluk kutlamalarında 11 yaralı, 10 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş okul saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İlkbahar geldi ama kış bitmedi! Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına

İlkbahar geldi ama kış bitmedi! Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.