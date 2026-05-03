HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

50 yıl hapis cezası vardı! Bakın nerede yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde gardırop içinde yakalandı.

50 yıl hapis cezası vardı! Bakın nerede yakalandı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada M.G.’nin (27) izine ulaştı. Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, evin çevresinde önlem aldı. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, yaptığı aramada M.G.’yi gardırop içerisinde saklanırken yakaladı.

Şüphelinin 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından 11 ayrı dosyadan toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Evde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu hap, 2 maksat dışı bıçak ve 1 teleskopik cop ele geçirildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü M.G., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

50 yıl hapis cezası vardı! Bakın nerede yakalandı 1

50 yıl hapis cezası vardı! Bakın nerede yakalandı 250 yıl hapis cezası vardı! Bakın nerede yakalandı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ortaca’da polisten kaçış faciayla sonuçlandıOrtaca’da polisten kaçış faciayla sonuçlandı
İlim Yayma Ödülleri sahiplerinden 'Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi' bildirgesiİlim Yayma Ödülleri sahiplerinden 'Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi' bildirgesi

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İlkbahar geldi ama kış bitmedi! Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına

İlkbahar geldi ama kış bitmedi! Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.