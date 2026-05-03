İlkbahar geldi ama kış bitmedi! Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına

Mayıs ayı geldi fakat kış henüz bitmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde olduğu 41 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak, bazı bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. İşte Türkiye'de hava durumu...

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de ilkbahar geldi fakat henüz soğuk havalar bitmedi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası kışı adeta geri getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıkları ciddi derecede düşüş gösterecek. Sıcaklıkların Kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı ön görülüyor.

YAĞIŞLAR ŞİDDETLİ OLACAK! VATANDAŞLARA SEL UYARISI

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bahsi geçen bölgeler için sel uyarısı da yapıldı ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM'dan da İstanbul için hava durumu açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altındadır. 4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 4-6 derece birden azalacağı; beraberinde aralıkla sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor" denildi.

BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Uşak, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Sivas, Yozgat'ın yanı sıra İzmir ve Muğla'nın bile bazı ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ'NİN UYARI HARİTASI SARARDI! 41 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı haritasında 41 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller ise şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Yalova, Kilis, Osmaniye

Ayrıca; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında hızı 40-60 km/saate ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülecek.

