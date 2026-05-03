Şişli'de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: "Namus meselesi"

Şişli’ de Menekşe K. (58), 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin’i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından pencereye çıkıp sigara içtiği söylenen kadının, "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği iddia edildi. Menekşe K. ifadesinde ise olayın 'namus meselesi' olduğunu söylediği ve "Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.’nin 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

GELİNİNİN BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin’in başına 2 kez ateş etti.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin’in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

"GELİNİMİ ÖLDÜRDÜM, NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi.

MESAJLARI GÖRÜNCE ŞÜPHELERİ ARTMIŞ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.’nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

"OĞLUMU NASIL ALDATIRSIN, ÇOCUKLARIN VAR UTANMIYOR MUSUN"

Menekşe K.'nin ifadesinin devamında, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun" dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.’yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

