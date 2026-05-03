Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan parti sözcüsü Zeynel Emre, kararın oy birliği ile alındığını duyurdu.

Melih Kadir Yılmaz

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonrasında; Uşak, Ankara ve Kocaeli'de operasyonlar yapılmış ve aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANIP GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Gelişmelerin ardından Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Yalım tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırılmıştı.

ÖZKAN YALIM CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan Yalım için CHP de harekete geçmiş ve parti üyeliği askıya alınmıştı. CHP'den gelen son açıklamaya göre Yalım partiden ihraç edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"OY BİRLİĞİYLE DİSİPLİNE VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRMIŞTIK"

"Elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyonlar yapılmakta. Bizi içlerinde bir tanesi etik olarak rahatsız etti.

CHP olarak ilk MYK toplantısında Uşak konusunda, Uşak Belediye Başkanının oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştık.

"OY BİRLİĞİ İLE İHRACINA KARAR VERİLDİ"

2 Mayıs tarihinde de olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir. CHP olarak, partimizin disiplinine ve kurumsallığına zarar verecek hiçbir davranışın içinde hiçbir görevli bulunamaz"

