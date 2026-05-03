İlim Yayma Ödülleri sahiplerinden 'Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi' bildirgesi

Bildirgede yerli bilgi üretimi ve bilim diplomasisinin bölgesel güvenlik için önemine, akademik kurulların ve ortak veri havuzlarının inşasına, bölge ülkeleri arasındaki eğitim ve araştırma iş birliklerinin artırılmasına vurgu yapıldı.

Türkiye’nin en prestijli akademi ödüllerinden biri olan İlim Yayma Ödülleri’nin istişare kampı sona erdi. İstanbul’da gerçekleştirilen programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ile 2019, 2021, 2023 ve 2025 İlim Yayma Ödülleri’nde ödül alan akademisyenler katıldı.

Basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen ve bilim diplomasisi alanında kapsamlı stratejik dönüşümlerin ele alındığı toplantıda “Bölgesel İstikrar için Bilim Diplomasisi” bildirgesini; Prof. Dr. Özcan Erel, Prof. Dr. Barış Bayram, Prof. Dr. Şener Aktürk, Prof. Dr. İdris Sarısoy, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Mustafa Soylak, Doç. Dr. Hümeyra Özturan, Prof. Dr. İbrahim Akduman, Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun imzaladı.

Bildirgede bölgesel istikrarı kalıcı kılmak adına atılması gereken stratejik adımların önemini ve aciliyetini belirten detaylar yer aldı. Bu kapsamda; bölgeler arası "İlmi Çalışmalar Daimi Komisyonu"nun tesisi, "Bilim Ataşelikleri"nin oluşturulması, gıda, su ve enerji güvenliği için bölgesel akademik kurulların inşası, ortak savunma Ar-Ge ağlarının kurulması ve öğrenci değişim programlarının stratejik bir araç olarak daha etkili kullanılması vurgulandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan:

“Bugüne kadar Amerika'nın veya Batı'nın akademide nasıl beyin göçlerinin merkezi haline geldiğini konuşuyor idiysek şu anda Türkiye bu yola girdi. Bu bildirge ile, Türkiye'nin eğitim diplomasisinde güçlü bir döneme girmesinin gerektiğini dünyadaki gelişmeler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bunun hızlanması için de inşallah bu bildiriyle yeni bir bilinç düzeyi, üniversitelerde yeni bir hareketlilik, karar vericiler tarafında bununla ilgili yönlendirmelerin de aynı şekilde hızlanmasını ve gerçekleşmesini bekliyoruz, takip edeceğiz inşallah.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün: "Bu çalışmalarla amacımız; milletçe ve devletçe kalkınmamıza katkısı olacak, bizi problemli alanlardan kurtaracak şekilde ülkemizi, insanımızı, bilim dünyamızı ve iş dünyamızı buluşturmak olacak inşallah. Çok zor zamanlardan geçiyoruz; bu bildiri ile değerlendirilmesi üzerine ön hazırlık mahiyetinde gayretlerimizi ortaya koyuyoruz."

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy: "Büyük yapılarda, özellikle ilmi camialarda ortak akıl ve ortak bir fikir oluşturmak kolay değil. On iki İlim Yayma Ödülü sahibi hocamızın, böyle önemli bir konuda ortak bir akıl oluşturarak bir çağrıda bulunmaları son derece kıymetli ve değerlidir. Sıcak bir bölgede olmamız hasebiyle, inşallah bugünkü bildiri konumuzun kayda değer bir sonuç ortaya çıkaracağına inanıyorum."

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ SAHİBİ AKADEMİSYENLER: “BU TOPRAKLARDA ÜRETİLMEYEN BİLGİ, BÖLGENİN KRİZLERİNE ÇÖZÜM OLAMAZ”

Bildirgenin temel vizyonunu sunan ödül sahibi akademisyenler; güçlü bir bölgesel istikrarın sadece siyasi ve askeri ittifaklarla değil, aynı zamanda ortak bir felsefi ve bilimsel zeminle mümkün olduğunu belirterek, “Küresel sistemin Batı merkezli yapısı artık barış üretememektedir. Türkiye’nin öncülüğünde; bölge ülkelerinin kendi felsefi derinliğiyle bilimsel bilgisini üretmesi, teknolojik çıktıları bölgesel istikrar için bir enstrüman olarak kullanması tarihsel bir zorunluluktur. Bu bildirge, bölgenin güvenliğini bölgenin kendi bilgisiyle sağlama kararlılığıdır” açıklamasında bulundu.

Basın toplantısı, ödül sahibi akademisyenlerin bildirgeyi imzalaması ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’a takdim etmesiyle sona erdi.