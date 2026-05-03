HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi

Batman’da polis ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada 13 adet tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman-Bismil yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 11 adet Glock ibareli (9x19 mm) ve 2 adet Gribzone ibareli (9x19 mm) olmak üzere toplam 13 adet tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi 1

Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi 2

Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jeoloji mühendisini öldürüp, cesedini dondurma dolabına koymuştu! Mahkemede 'İlişkiye zorlandım' savunmasıJeoloji mühendisini öldürüp, cesedini dondurma dolabına koymuştu! Mahkemede 'İlişkiye zorlandım' savunması
Karaman’da cip trafik levhasına çarptı: 1 yaralıKaraman’da cip trafik levhasına çarptı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Konser sonrası kriz çıktı! Görüntüler hızla yayıldı

Konser sonrası kriz çıktı! Görüntüler hızla yayıldı

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.