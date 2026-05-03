Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman-Bismil yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 11 adet Glock ibareli (9x19 mm) ve 2 adet Gribzone ibareli (9x19 mm) olmak üzere toplam 13 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

