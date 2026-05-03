HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis’te meralar yeşerdi, hayvanlar otlaklara çıktı

Bitlis’te ilkbahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte meralar, dağlar ve ovalar yeniden yeşile büründü.

Bitlis’te meralar yeşerdi, hayvanlar otlaklara çıktı

Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 ay boyunca ahırlarda kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden doğayla buluştu. İl genelinde etkili olan bol yağışlar, otlak alanların verimini artırırken, besiciler de hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerdeki yayla ve meralarda hareketlilik dikkat çekerken, sürüler geniş otlak alanlara yayıldı. Zaman zaman etkisini sürdüren yağışlara rağmen yem stoklarının tükenmeye başlaması, besicileri zor durumda bırakıyor. Bu nedenle birçok üretici, yağmur altında dahi hayvanlarını otlatmak zorunda kalıyor. Besiciler, uzun süren kışın ardından meraların canlanmasının sevindirici olduğunu ancak yem maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zorlandıklarını ifade ediyor.
Öte yandan uzmanlar, bu yıl yağışların bol olmasının meraların verimi açısından olumlu olduğunu belirterek, otlatmanın dengeli yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. İlkbaharın ilerleyen günlerinde otlakların daha da zenginleşmesi beklenirken, besiciler de sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.

Bitlis’te meralar yeşerdi, hayvanlar otlaklara çıktı 1

Bitlis’te meralar yeşerdi, hayvanlar otlaklara çıktı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da motosikletlerle kuyumcu soygunuKonya’da motosikletlerle kuyumcu soygunu
İzmir'de oğlunu bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındıİzmir'de oğlunu bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Atletini kaldırıp göğsünü gösterdi! Tepkiler gecikmedi

Atletini kaldırıp göğsünü gösterdi! Tepkiler gecikmedi

400 TL'lik tıraş için 7.100 TL aldı! Bakanlık inceleme başlattı

400 TL'lik tıraş için 7.100 TL aldı! Bakanlık inceleme başlattı

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.