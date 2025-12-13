HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Ersoy'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin kabul edilmesine ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Ersoy'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin kabul edilmesine ilişkin açıklama

Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin sunumunun gerçekleştirildiğini ve kabul edildiğini bildirdi.

Bütçenin hayırlı olmasını temenni eden Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Kültür, sanat ve turizm alanlarında bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşıyacak, kültürel mirasımızı koruyan, turizmde nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi önceleyen çalışmalarımızı yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sanatı ve kültürü toplumun her kesimiyle buluşturan, ülkemizin değerlerini geleceğe taşıyan projelerimizi 2026 bütçemizle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne’de masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 15 gözaltıEdirne’de masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
Cani genç kendisinden ayrılan kız arkadaşını öldürdüCani genç kendisinden ayrılan kız arkadaşını öldürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
açıklama bakanlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Asgari ücret zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı?

Asgari ücret zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.