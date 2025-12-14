HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu'da çaldıkları araçla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da çaldıkları otomobille birlikte yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden O.U. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da çaldıkları araçla yakalanan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aracın Taşköprü ilçesinde olduğu belirlendi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI BİR KİŞİ SERBEST KALDI

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından O.U. ve A.Ş. çalıntı araçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden O.U. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

13 Aralık 2025
13 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandıUyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
İstanbul Boğazı’nda gökkuşağı şöleniİstanbul Boğazı’nda gökkuşağı şöleni
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.