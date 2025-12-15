HABER

Husumetli iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

Konya'da aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Araklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak yakınında bir kafede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu C.E. (31) bıçakla, M.U. silahla vurularak yaralandı.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan M.U. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, C.E. ise Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

