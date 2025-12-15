HABER

Malatya'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da 13 yaşındaki bir çocuk fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Berat S.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay , akşam saatlerinde Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kronik bazı hastalıkları bulunan ve uzun bir süredir tedavi gören Berat S.(13) ikametinde fenalaştı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Durumun fark edilmesi üzerine ailesi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Berat S. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Berat S.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

