HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Hata yok, kesinti yok: İnsansı robot, tam 1 saat boyunca aynı işi yaptı!

Figure AI, insansı robotunun 1 saat boyunca kesintisiz ve hatasız bir şekilde paket sıraladığı bir demo paylaştı. Paylaşılan demo, insansı robotların lojistik ve depo gibi alanlarda gerçek anlamda kullanılmaya yaklaştığını ortaya koyuyor.

Hata yok, kesinti yok: İnsansı robot, tam 1 saat boyunca aynı işi yaptı!
Enes Çırtlık

İnsansı robotlar bugüne kadar birçok video ile gündeme geldi. Bu sayede kargo taşıyan veya dağ tepe demeden yürüyen robotlar görebildik. Ancak sektörde asıl kritik eşik, robotun "nasıl gösterildiği" kadar “gerçek dünyada neler yapabildiği” sorusunda yatıyor. Bir şirket ise paylaştığı uzun süreli bir demoyla insansı robotların depo ve lojistik sahasında gerçekten kullanılabileceğine dair güçlü bir sinyal verdi.

1 SAAT BOYUNCA KESİNTİSİZ PAKET SIRALADI

Webtekno'da yer alan habere göre, Figure AI, uzun süreli bir demo paylaştı. robot, paketleri tanıma, kavrama, döndürme ve doğru noktaya yerleştirme görevlerini tam 1 saat boyunca hatasız şekilde sürdürdü.

Bu tür görevler basit görünse de robotlar için oldukça zor. Farklı boyutlar, ağırlıklar ve şekiller; görsel algı, denge ve el becerisinin aynı anda çalışmasını gerektiriyor.

Hata yok, kesinti yok: İnsansı robot, tam 1 saat boyunca aynı işi yaptı! 1

Gösteri, insansı robotların lojistik ve depo gibi alanlarda gerçek anlamda kullanılmaya yaklaştığını gösteriyor.

Hata yok, kesinti yok: İnsansı robot, tam 1 saat boyunca aynı işi yaptı! 2

Önümüzdeki yıllarda bu robotların insan gücünü tamamen değil ama ciddi şekilde desteklemesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu emniyette sergilendiİstanbul’da ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu emniyette sergilendi
Düzce’nin yüksek kesimleri karla kaplandıDüzce’nin yüksek kesimleri karla kaplandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.