Hata yok, kesinti yok: İnsansı robot, tam 1 saat boyunca aynı işi yaptı!

İnsansı robotlar bugüne kadar birçok video ile gündeme geldi. Bu sayede kargo taşıyan veya dağ tepe demeden yürüyen robotlar görebildik. Ancak sektörde asıl kritik eşik, robotun "nasıl gösterildiği" kadar “gerçek dünyada neler yapabildiği” sorusunda yatıyor. Bir şirket ise paylaştığı uzun süreli bir demoyla insansı robotların depo ve lojistik sahasında gerçekten kullanılabileceğine dair güçlü bir sinyal verdi.

1 SAAT BOYUNCA KESİNTİSİZ PAKET SIRALADI

Webtekno'da yer alan habere göre, Figure AI, uzun süreli bir demo paylaştı. robot, paketleri tanıma, kavrama, döndürme ve doğru noktaya yerleştirme görevlerini tam 1 saat boyunca hatasız şekilde sürdürdü.

Here’s 60 minutes of nonstop package sorting… boring enough for you?pic.twitter.com/wQRH48OCu6 https://t.co/kwHsCnkBQ2 — Brett Adcock (@adcock_brett) December 9, 2025

Bu tür görevler basit görünse de robotlar için oldukça zor. Farklı boyutlar, ağırlıklar ve şekiller; görsel algı, denge ve el becerisinin aynı anda çalışmasını gerektiriyor.

Gösteri, insansı robotların lojistik ve depo gibi alanlarda gerçek anlamda kullanılmaya yaklaştığını gösteriyor.

Önümüzdeki yıllarda bu robotların insan gücünü tamamen değil ama ciddi şekilde desteklemesi bekleniyor.