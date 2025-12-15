SON DAKİKA | Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

Son dakika: AFAD'ın açıklamalarına göre Hatay'da merkez üssü Antakya olan bir deprem meydana geldi.
Saat 12.20'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu, derinliğinin ise 7 kilometre olduğu açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 15, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nQ5eCzBu89@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıntılar geliyor...
