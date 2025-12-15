HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

Son dakika haberi: Hatay'da saat 12:20’de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, söz konusu depremin merkez üssünün Antakya olduğunu duyurdu. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

SON DAKİKA | Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi!
Çiğdem Sevinç

Son dakika: AFAD'ın açıklamalarına göre Hatay'da merkez üssü Antakya olan bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Hatay da hissedilen bir deprem meydana geldi! 1

Saat 12.20'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu, derinliğinin ise 7 kilometre olduğu açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu emniyette sergilendiİstanbul’da ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu emniyette sergilendi
Düzce’nin yüksek kesimleri karla kaplandıDüzce’nin yüksek kesimleri karla kaplandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.