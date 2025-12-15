2026’da 16 GB RAM’li telefon bulmak zorlaşacak: Üreticiler 4 GB’a geri dönecek

Bellek modüllerinin artan maliyeti nedeniyle 2026'daki telefonların fiyat artışı yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta şimdiden son amiral gemisi akıllı telefon lansmanlarında bunun etkileri görülmeye başlandı. Yeni bir sızıntıya göre ise üreticiler tasarruf için telefonları daha az RAM ile piyasaya sürebilir.

2026'DA NEREDEYSE 16 GB RAM'Lİ TELEFON BULUNMAYACAK

Naver'daki bir kaynağın iddiasına göre, 2026'da 16 GB RAM ile donatılmış akıllı telefonların nesli, üreticiye özel bazı modeller dışında neredeyse tükenebilir.

Kaynak ayrıca, 4 GB RAM modellerinin bugünkünden çok daha yaygın hale gelebileceğini iddia ediyor. Gizmochina'da yer alan habere göre, daha endişe verici olan ise, bazı telefonların daha az belleğe sahip olmalarına rağmen mevcut modellerden daha pahalıya mal olabilme ihtimali.

Sızıntı, 12 GB RAM'e sahip akıllı telefonların %40 oranında azalabileceğini ve yerini 6 GB/8 GB modellerine bırakabileceğini belirterek devam ediyor. Bu arada, 8 GB modellerde %50'lik bir azalma görülebilir ve yerlerini 4 GB/6 GB varyantları alabilir.

SEKTÖRDE RAM KRİZİ VAR

Bu baskının büyük kısmı, birden fazla sektördeki artan bellek talebinden kaynaklanıyor. Bu durum, tüketicilerin artık hissetmeye başladığı bir tedarik krizi yaratmış durumda. Üstelik bu durum sadece yeni çıkacak telefonlarla sınırlı kalmayabilir.

ŞİRKETLER FİYAT ARTIŞINA GİDİYOR

Yakın tarihli bir rapor, Samsung'un da Hindistan'daki mevcut Galaxy telefonları için fiyat artışına gitmeyi planladığını öne sürüyor.

Bellek darboğazı PC pazarına da sıçrıyor. Bir TrendForce raporuna göre, Dell ve Lenovo gibi büyük PC markaları, müşterilerini yaklaşan fiyat artışları konusunda bilgilendirmeye başladı. Özellikle Dell'in PC fiyatlarını yüzde 15 ila 20 oranında artırması bekleniyor.