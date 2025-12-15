HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

2026’da 16 GB RAM’li telefon bulmak zorlaşacak: Üreticiler 4 GB’a geri dönecek

Bellek maliyetlerindeki sert artış 2026 telefonlarını vuracak gibi görünüyor. Yeni bir sızıntıya göre 2026'da 16 GB RAM’li modeller neredeyse tamamen azaltılabilir, 12 GB ve 8 GB RAM'in yerini ise 6 GB/8 GB ve hatta 4 GB/6 GB RAM alabilir.

2026’da 16 GB RAM’li telefon bulmak zorlaşacak: Üreticiler 4 GB’a geri dönecek
Enes Çırtlık

Bellek modüllerinin artan maliyeti nedeniyle 2026'daki telefonların fiyat artışı yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta şimdiden son amiral gemisi akıllı telefon lansmanlarında bunun etkileri görülmeye başlandı. Yeni bir sızıntıya göre ise üreticiler tasarruf için telefonları daha az RAM ile piyasaya sürebilir.

2026'DA NEREDEYSE 16 GB RAM'Lİ TELEFON BULUNMAYACAK

Naver'daki bir kaynağın iddiasına göre, 2026'da 16 GB RAM ile donatılmış akıllı telefonların nesli, üreticiye özel bazı modeller dışında neredeyse tükenebilir.

2026’da 16 GB RAM’li telefon bulmak zorlaşacak: Üreticiler 4 GB’a geri dönecek 1

Kaynak ayrıca, 4 GB RAM modellerinin bugünkünden çok daha yaygın hale gelebileceğini iddia ediyor. Gizmochina'da yer alan habere göre, daha endişe verici olan ise, bazı telefonların daha az belleğe sahip olmalarına rağmen mevcut modellerden daha pahalıya mal olabilme ihtimali.

2026’da 16 GB RAM’li telefon bulmak zorlaşacak: Üreticiler 4 GB’a geri dönecek 2

Sızıntı, 12 GB RAM'e sahip akıllı telefonların %40 oranında azalabileceğini ve yerini 6 GB/8 GB modellerine bırakabileceğini belirterek devam ediyor. Bu arada, 8 GB modellerde %50'lik bir azalma görülebilir ve yerlerini 4 GB/6 GB varyantları alabilir.

2026’da 16 GB RAM’li telefon bulmak zorlaşacak: Üreticiler 4 GB’a geri dönecek 3

SEKTÖRDE RAM KRİZİ VAR

Bu baskının büyük kısmı, birden fazla sektördeki artan bellek talebinden kaynaklanıyor. Bu durum, tüketicilerin artık hissetmeye başladığı bir tedarik krizi yaratmış durumda. Üstelik bu durum sadece yeni çıkacak telefonlarla sınırlı kalmayabilir.

ŞİRKETLER FİYAT ARTIŞINA GİDİYOR

Yakın tarihli bir rapor, Samsung'un da Hindistan'daki mevcut Galaxy telefonları için fiyat artışına gitmeyi planladığını öne sürüyor.

2026’da 16 GB RAM’li telefon bulmak zorlaşacak: Üreticiler 4 GB’a geri dönecek 4

Bellek darboğazı PC pazarına da sıçrıyor. Bir TrendForce raporuna göre, Dell ve Lenovo gibi büyük PC markaları, müşterilerini yaklaşan fiyat artışları konusunda bilgilendirmeye başladı. Özellikle Dell'in PC fiyatlarını yüzde 15 ila 20 oranında artırması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'nin ilk kez açıkladığı İmamoğlu detayı herkesi şaşırttı! Ahmet Özer: "Gerekirse CHP adına Öcalan'la görüşürüm"Bahçeli'nin ilk kez açıkladığı İmamoğlu detayı herkesi şaşırttı! Ahmet Özer: "Gerekirse CHP adına Öcalan'la görüşürüm"
Meteoroloji açıkladı: 23 ilde lapa lapa kar yağacak!Meteoroloji açıkladı: 23 ilde lapa lapa kar yağacak!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon RAM akıllı telefonlar telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.