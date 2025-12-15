HABER

Türkiye'nin boy ortalaması açıklandı: En uzun ve en kısa boylu şehirler seçildi!

Türkiye genelinde yapılan ölçümler, kadın ve erkeklerin ortalama boylarını ve şehirler arasındaki dikkat çekici farkları ortaya koydu. Sonuçlara göre bölgesel yaşam tarzı, genetik yapı ve beslenme alışkanlıkları boy ortalamalarında belirleyici rol oynuyor. İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa boylu şehirleri...

Sedef Karatay

Türkiye genelinde yapılan son araştırmada, kadın ve erkeklerin ortalama boy uzunluklarını ortaya koyarken şehirler ve bölgeler arasındaki dikkat çekici farkları da gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’DE KADIN VE ERKEK BOY ORTALAMASI

Verilere göre Türkiye’de;

Kadınların ortalama boyu: 1.60 cm

Erkeklerin ortalama boyu: 1.74 cm

Bu rakamlar, Türkiye’nin Avrupa ortalamasının bir miktar altında kaldığını gösteriyor.

EN KISA BOY ORTALAMASI KARADENİZ’DE

Araştırma, en kısa boy ortalamasına sahip bölgenin Karadeniz olduğunu ortaya koydu. Karadeniz Bölgesi’nde sıralama ise şöyle:

  1. sırada: Rize
  2. sırada: Ordu
  3. sırada: Trabzon

EN UZUN BOY ORTALAMASI EGE VE MARMARA’DA

Boy ortalamasının en yüksek olduğu şehirler ise Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor.

Listenin zirvesinde İzmir bulunuyor.

Onu sırasıyla:

  1. Bursa
  2. Balıkesir takip ediyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlara göre boy uzunluğu; genetik miras, çocukluk dönemindeki beslenme, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam koşullarıyla doğrudan bağlantılı. Özellikle dengeli beslenmenin boy gelişiminde kritik rol oynadığı vurguladılar.

