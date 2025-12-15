Türkiye'nin boy ortalaması açıklandı: En uzun ve en kısa boylu şehirler seçildi!

Türkiye genelinde yapılan son araştırmada, kadın ve erkeklerin ortalama boy uzunluklarını ortaya koyarken şehirler ve bölgeler arasındaki dikkat çekici farkları da gözler önüne serdi.
Verilere göre Türkiye’de;
Kadınların ortalama boyu: 1.60 cm
Erkeklerin ortalama boyu: 1.74 cm
Bu rakamlar, Türkiye’nin Avrupa ortalamasının bir miktar altında kaldığını gösteriyor.
Araştırma, en kısa boy ortalamasına sahip bölgenin Karadeniz olduğunu ortaya koydu. Karadeniz Bölgesi’nde sıralama ise şöyle:
Boy ortalamasının en yüksek olduğu şehirler ise Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor.
Listenin zirvesinde İzmir bulunuyor.
Onu sırasıyla:
Uzmanlara göre boy uzunluğu; genetik miras, çocukluk dönemindeki beslenme, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam koşullarıyla doğrudan bağlantılı. Özellikle dengeli beslenmenin boy gelişiminde kritik rol oynadığı vurguladılar.
