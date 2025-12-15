HABER

Son OpenAI raporu ortaya koydu: Yapay zekâ, çalışanlara günde ne kadar zaman kazandırıyor?

OpenAI'ın 2025 tarihli 'Kurumsal Yapay Zekânın Durumu' raporu, işletmelerin yapay zekâ araçlarını gerçekte nasıl kullandığını ortaya koydu. Buna göre çalışanlar, yapay zekâ ile günde ortalama 40 ila 60 dakika zaman kazanıyor.

Enes Çırtlık

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, bu kez yayınladığı yeni bir raporla gündemde. 1 milyondan fazla kurumsal müşteriden alınan anonimleştirilmiş kullanım verilerinin yanı sıra yaklaşık 100 kuruluştaki 9.000 çalışanla yapılan bir ankete dayanan söz konusu rapor, iş yerlerinde artan yapay zekâ kullanımı ve entegrasyonuna dair dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

ÇALIŞANLARIN %75'İ YAPAY ZEKÂNIN HIZI VEYA KALİTEYİ ARTIRDIĞI GÖRÜŞÜNDE

Raporda, "Ankete katılan işletmeler genelinde çalışanların %75'i, iş yerinde yapay zekâ kullanmanın çıktılarının hızını veya kalitesini artırdığını belirtiyor" ifadesi yer alıyor. CNET'te yer alan habere göre, ayrıca rapor, "kullanıcıların %75'inin daha önce yapamadıkları yeni görevleri tamamlayabildiklerini bildirdiğini" söylüyor.

GÜNDE 1 SAATTEN AZ ZAMAN KAZANDIRIYOR

Şirket raporunda, ChatGPT Enterprise kullanıcılarının aktif bir iş gününde ortalama 40 ila 60 dakika tasarruf ettiğini belirtiyor.

Rapor, şirketler içinde yapay zekânın benimsenmesinin hızla arttığını tespit ediyor. Buna göre, ChatGPT Enterprise'daki haftalık mesajlar geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 katına çıktı ve özel GPT'ler gibi yapılandırılmış iş akışlarının kullanımı 19 kat arttı. Şirketler, akıl yürütme/muhakeme (reasoning) token kullanımının 320 kattan fazla artmasıyla birlikte daha karmaşık istemler (prompt'lar) de kullanıyor.

Ancak rapora göre çalışanlar, BT sorunlarını giderme, kampanya oluşturma ve kodlama iyileştirmeleri gibi belirli görevleri daha hızlı tamamladıklarını söyleseler de, günlük kazanımlar ortalama olarak kabaca 1 saate tekabül ediyor.

YOĞUN YAPAY ZEKÂ KULLANICILARI İLE DİĞERLERİ ARASINDA GİDEREK AÇILAN UÇURUM

Bununla birlikte OpenAI'ın verileri, yapay zekâyı yoğun kullanan "öncü" kullanıcılar ile ortalama çalışan arasında giderek açılan bir uçurum olduğunu gösteriyor.

Öncü çalışanlar, ortalama kullanıcılardan yaklaşık 6 kat daha fazla mesaj gönderiyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu yoğun kullanıcılar haftada 10 saatin üzerinde daha büyük kazanımlar bildiriyor. İş akışlarını yapay zekâ etrafında kuruyor, rutin görevleri otomatikleştiriyor ve görünüşe göre aracı "ara sıra kullanılan bir asistan" yerine "güvenilir bir iş arkadaşına" dönüştürüyorlar.

OpenAI, raporu nihai bir hükümden ziyade kurumsal yapay zekânın bugün nerede olduğuna dair bir anlık görünüm olarak çerçeveliyor.

