HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’da ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu emniyette sergilendi

İstanbul’da polis ekiplerince ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu madde ve 6 milyon 888 bin 480 hap İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki yerleşkesinde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucuyla mücadelemiz sadece bir güvenlik faaliyeti değildir. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun bütün fertlerini korumaya yönelik bir insanlık mücadelesidir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüzse İstanbul Halkımızın desteğidir" dedi.

İstanbul’da ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu emniyette sergilendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik Beylikdüzü, Zeytinburnu, Arnavutköy, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Şişli ilçelerinde son bir aylık süreçte yürütülen çalışmalarda, tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan kişilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 milyon 153 bin 500 sentetik ecza hap, 601 bin 380 adet extacy, 523 kilo 434 gram metamfetamin, 435 kilo 292 gram skunk, 176 kilo 920 gram kokain, 133 bin 600 captagon hap, 8 kilo 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 192 kilo 640 gram katkı maddesi olmak üzere toplam 1 ton 144 kilo uyuşturucu ve 6 milyon 888 bin 480 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 26 şüphelinin 4’ü adli kontrolle serbest bırakılırken 22’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan açıklama
Son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu madde ve 6 milyon 888 bin 480 hap Fatih’te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Alana gelen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, görevli polis müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’te bulunan Vatan Caddesi yerleşkesindeki sergide gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız, uyuşturucuyla mücadelelerinin sadece bir güvenlik faaliyeti değil, başta gençler olmak üzere toplumun bütün fertlerini korumaya yönelik bir insanlık mücadelesi olduğunu söyledi. Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzle son 1 ay içerisinde 11 ilçemizde uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sonucunda 1 ton 144 kilogram uyuşturucu madde, 6 milyon 888 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 26 şahıs gözaltına alınmış, 22 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucuyla mücadelemiz sadece bir güvenlik faaliyeti değildir. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun bütün fertlerini korumaya yönelik bir insanlık mücadelesidir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüzse İstanbul Halkımızın desteğidir. Çalışmalara katılan arkadaşlarımıza, İstanbul halkına verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

İstanbul’da ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu emniyette sergilendi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’nin yüksek kesimleri karla kaplandıDüzce’nin yüksek kesimleri karla kaplandı
Balıkesir’de 1 haftada 104 aranan şahıs yakalandıBalıkesir’de 1 haftada 104 aranan şahıs yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.