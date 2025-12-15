İstanbul’da ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu emniyette sergilendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik Beylikdüzü, Zeytinburnu, Arnavutköy, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Şişli ilçelerinde son bir aylık süreçte yürütülen çalışmalarda, tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan kişilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 milyon 153 bin 500 sentetik ecza hap, 601 bin 380 adet extacy, 523 kilo 434 gram metamfetamin, 435 kilo 292 gram skunk, 176 kilo 920 gram kokain, 133 bin 600 captagon hap, 8 kilo 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 192 kilo 640 gram katkı maddesi olmak üzere toplam 1 ton 144 kilo uyuşturucu ve 6 milyon 888 bin 480 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 26 şüphelinin 4’ü adli kontrolle serbest bırakılırken 22’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan açıklama

Son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 144 kilo uyuşturucu madde ve 6 milyon 888 bin 480 hap Fatih’te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Alana gelen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, görevli polis müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’te bulunan Vatan Caddesi yerleşkesindeki sergide gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız, uyuşturucuyla mücadelelerinin sadece bir güvenlik faaliyeti değil, başta gençler olmak üzere toplumun bütün fertlerini korumaya yönelik bir insanlık mücadelesi olduğunu söyledi. Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzle son 1 ay içerisinde 11 ilçemizde uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sonucunda 1 ton 144 kilogram uyuşturucu madde, 6 milyon 888 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 26 şahıs gözaltına alınmış, 22 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucuyla mücadelemiz sadece bir güvenlik faaliyeti değildir. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun bütün fertlerini korumaya yönelik bir insanlık mücadelesidir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüzse İstanbul Halkımızın desteğidir. Çalışmalara katılan arkadaşlarımıza, İstanbul halkına verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır