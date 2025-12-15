Düzce’nin yüksek kesimleri karla kaplandı

Düzce’de hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bin 450 metre yükseklikteki Sinekli Yaylası ile Samandere, Topuk, Balıklı, Kardüz yaylaları beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bin 450 metre yükseklikteki Sinekli Yaylası beyaza büründü. Kardüz Yaylasında ise 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır