Liquid Glass'ı sevmeyenlerin gözü aydın! iOS 26.2'de Apple'ın sizler için bir sürprizi var

Apple, Eylül ayında iOS 26'yı yayınladığında Liquid Glass tasarımını tanıtmış, bu tasarımın hem hayranları hem de eleştirenleri olmuştu.

Teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde ise iOS 26'nın merakla beklenen yeni güncellemesi iOS 26.2'yi yayınladı. iOS 26.2, şirketin iOS 26.1'i yayınlamasının üzerinden 1 aydan uzun bir süre geçtikten sonra geldi.

iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte ise iPhone kullanıcıları artık Liquid Glass tasarımının daha fazla yönünü ayarlayabiliyor.

IOS 26.2 YENİ BİR LIQUID GLASS AYARI SUNUYOR

iOS 26.2 ile Kilit Ekranı'nızdaki saatin üzerindeki Liquid Glass'ın buzlu görünümünü (matlığını) ayarlayabilirsiniz. Kilit Ekranı saatinizi özelleştirmeye gittiğinizde, sayfanın alt kısmında yeni bir sürgü göreceksiniz. Sürgüyü sola kaydırmak saati daha yarı saydam hale getirirken, sağa kaydırmak daha opak (katı) görünmesini sağlıyor.

İŞTE IOS 26.2'NİN ÖZELLİKLERİ

Apple, iOS 26.2'nin, aktif olarak istismar edildiği bilinen iki hata da dahil olmak üzere 20'den fazla güvenlik açığını giderdiğini belirtiyor.

Apple'ın güncellemeye ilişkin sürüm notları ise aşağıda yer alıyor:

"Bu güncelleme, iPhone’unuz için diğer özelliklerin, hata düzeltmelerinin ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra Apple Music, Podcast’ler ve Oyunlar için iyileştirmeler içerir.

Apple Music

Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En İyi Seçimler’de görünür

İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri, böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz

Podcast’ler

Bahsedilen podcast’lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast’leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar

Oyunlar

Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar

Yeni biri liderliğe geçtiğinde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir

Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek

Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içerir:

Ek Kilitli Ekran saat özelleştirme seçeneği Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü daha fazla ayarlamanızı sağlar

Anımsatıcılar için Alarmlar, acil görevlerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve anımsatıcıyı işaretlemeye hazır değilseniz erteleme ve Canlı Etkinlik desteği sağlar

AirDrop kodları, gönderenin aktarımı tamamlamak için girmesi gereken bir kodu alıcının aygıtında sağlayarak bilinmeyen kişilerle AirDrop kullanırken güvenliği artırmak için ek bir doğrulama katmanı sağlar

Ev uygulamasında çoklu paket aksesuar eşleme, aynı ayarlama kodunu kullanarak birlikte satılan birden fazla aksesuarı kolayca kaydetmenizi sağlar

Erişilebilirlik Ayarları’ndaki Uyarılar İçin Flaş seçeneği, bir bildirim aldığınızda aygıt ekranının yanıp sönmesini sağlayan ek bir seçenek sunar

Freeform’daki tablolar, sonsuz tuvale yapı kazandıran ve sığdırmak için akıllı bir şekilde yeniden boyutlandırılan hücrelerle metin, görüntü, belge ve çizim içerebilir

Apple Music arşivindeki ön sürüm albümlerinin yayımlanma zamanında hemen çalınamamasına neden olan bir sorunu düzeltir

Gizlilik ve Güvenlik ayarının kurumsal bir kuruluş tarafından yönetildiği şeklinde yanlış işaretlenebileceği bir sorunu düzeltir

iOS 26.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE'LAR

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

iOS 26.2 NASIL İNDİRİLİR?

Yeni yazılım, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi bölümüne gidilerek, uyumlu iPhone'lara indirilebiliyor.

Öte yandan Apple, iOS 26’ya ek olarak iPadOS 26.2, watchOS 26.2 ve macOS Tahoe 26.2 güncellemelerini de yayınladı.