Savaşta 16. gün! İran: Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılar devam edecek

Orta Doğu'da savaşın 16. günü. Bölgeye yayılan saldırıların ardından patlama sesleri devam ediyor. Suudi Arabistan 13 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran’ın "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü. İşte bölgedeki son durum...
07.10
İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.
07.05
İsrail hükümeti, 2026 yılında "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için 2,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 830 milyon Amerikan doları) bütçe ayrılmasını onayladı.
06.22
Suudi Arabistan, başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesinde 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
06.18
İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
04.15
İsrail'in, hava savunma sistemlerinde kullandığı önleyici füzelerde "büyük eksiklik" olduğunu ABD'ye bildirdiği öne sürüldü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.
02.30
İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran’ın "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.
Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi.
Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.
Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir."
Okuyucu Yorumları 0 yorum