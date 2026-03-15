HABER

Kapat
Savaşta 16. gün! İran: Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılar devam edecek
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Dünya

ABD ve İsrail ortak saldırılarla İran'ı hedef almasının 16. günü. Savaşta gerilim düşmek bilmiyor. İran'dan yapılan son açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırıların devam edeceği bildirildi. Öte yandan İran'ın saldırılarının ardından İsrail ve Doğu Kudüs'te şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Ufuk Dağ

Orta Doğu'da savaşın 16. günü. Bölgeye yayılan saldırıların ardından patlama sesleri devam ediyor. Suudi Arabistan 13 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran’ın "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü. İşte bölgedeki son durum...

07.10

PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

07.05

İSRAİL'DEN SAVAŞ HAMLESİ

İsrail hükümeti, 2026 yılında "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için 2,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 830 milyon Amerikan doları) bütçe ayrılmasını onayladı.

06.22

13 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesinde 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

06.18

İRAN: NETANYAHU'YA SALDIRILAR DEVAM EDECEK

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

04.15

İSRAİL'DE FÜZE SIKINTISI

İsrail'in, hava savunma sistemlerinde kullandığı önleyici füzelerde "büyük eksiklik" olduğunu ABD'ye bildirdiği öne sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.

02.30

İRAN'DAN ABD VE İSRAİL İDDİASI

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran’ın "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi.

Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.

Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd netanyahu saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.