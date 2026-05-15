349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirildi: 81 gözaltı

Türkiye'ye kaçak getirilen pırlantaların ticaretine ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon başlatıldı. İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay’da düzenlenen "2. Dalga" operasyonda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan şüphelilerin deşifre edilerek yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ikinci dalga operasyon başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilki geçtiğimiz yılın Ağustos ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen deliller doğrultusunda yeni bir şebeke tespit edildi.

349 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

Yurt dışından organize şekilde ülkeye sokulan pırlanta kaçakçılığı ile büyük bir vurgun yapan söz konusu şebekenin izini süren polis, ilk operasyon ile bu soruşturma kapsamında devam eden ve "2. Dalga" olarak nitelendirilen son operasyonun hazırlık sürecinde, toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirdi.

Elde edilen delil ve bulguların incelenmesi neticesinde bu sabah İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay’ı kapsayan toplam 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "2. Dalga" operasyonda 81 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, bu şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

Operasyonla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.
Kaynak: İHA

