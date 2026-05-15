Bakan Ersoy'dan İsmail Kahraman'a anlamlı ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaret etti. Görüşmede kültür, tarih ve medeniyet başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapılırken Türkiye’nin kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahraman’ın kültürel hafızaya sunduğu katkılara dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem TBMM Başkanlarından İsmail Kahraman’a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi atmosferde gerçekleşen görüşmede kültür politikaları, medeniyet birikimi ve Türkiye’nin tarihi mirasının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Ersoy, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Önceki dönem TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’a nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendileriyle kültür, tarih ve medeniyet üzerine samimi ve kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. Türkiye’nin kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda geçmişten bugüne ortaya konulan çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Kültür politikalarımızın hafızasında önemli bir yere sahip olan tecrübelerini dinlemekten memnuniyet duyduk. Medeniyet birikimimizin korunmasına yönelik uzun yıllara dayanan katkıları dolayısıyla Sayın Kahraman’a şükranlarımı sunuyor, nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.”

GÜNDEM KÜLTÜREL MİRAS VE MEDENİYET HAFIZASI

Görüşmede Türkiye’nin kültürel mirasının korunmasına yönelik geçmiş dönem çalışmaları ile bugün yürütülen projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kültür politikalarının gelişim sürecine ilişkin fikir alışverişi yapılan buluşmada, medeniyet hafızasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Bakan Ersoy ayrıca, İsmail Kahraman’ın kültür ve medeniyet alanında uzun yıllara dayanan katkılarının Türkiye’nin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.

