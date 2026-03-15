İnegöl'de hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan telef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Yangında yaklaşık 100 küçükbaş hayvan kurtarılırken, 250 tavuk ve 150 civciv ile 180 kaz telef oldu.

Yangın saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Süpürtü Mahallesi'nde Raşit Paşa'ya ait küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre, kanatlı hayvanları ısıtma amaçlı kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle meydana geldi.

Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın o sırada büyüyerek çiftliğe yayıldı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sırasında yaklaşık 100 küçükbaş hayvan ile 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı. 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz telef oldu.

Yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

