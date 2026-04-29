Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu şimdide yeni tarih gündemde

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 7 Kasım 2027 tarihi kulislerde konuşulurken, AK Parti'nin tüm planının değiştiği belirtildi. İddialara göre parti kurmayları ekonomi politikalarına ekstra zaman kazandırmak için seçim takvimini yeniden belirledi.

Devrim Karadağ

Erken seçim tartışmaları sürerken tarihle ilgili gündem yaratacak yeni bir iddia ortaya atıldı. Muhalefetin her geçen gün çağrıları yükselirken AK Parti kurmaylarının yeni bir tarih için karar verdiği belirtildi.

NORMAL TAKVİME GÖRE SEÇİM NE ZAMAN?

Mevcut takvime göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2028 tarihinde gerçekleştirilecek. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin bu tarihten önce yapılması gerekiyor.

ERKEN SEÇİM İÇİN 7 KASIM 2027 DENİYORDU AMA...

Bu nedenle AK Parti seçimleri 7 Kasım 2027'ye çekmeyi planlıyordu. Mehmet Şimşek öncülüğünde uygulanan ekonomi politikalarının meyvelerini bu yılın haziran ayında vermeye başlaması ve ekonomik refahın vatandaşın cebine yansıması bekleniyordu.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Ancak İran ile ABD-İsrail arasında çıkan savaş planları bozdu. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler ve enerji fiyatlarının artması hesapları değiştirdi.

YENİ SEÇİM TAKVİMİ BELİRLENDİ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, AK Parti yönetimi ekonomi yönetimine ekstra 6-7 ay kazandırmak için seçimlerin 2028’in ilkbahar aylarında yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde.

Nisan veya mayıs aylarında gerçekleştirilecek bir seçimin, ekonomi yönetimine ilave 6-7 aylık süre kazandıracağı değerlendiriliyor. Mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu da kulislerde konuşuluyor.

