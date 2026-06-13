Güvenlikçi bir yumrukla yere serdi, temizlikçinin tokadı olay oldu

Marmaray’da seyahat eden iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan gerginlik kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştü. Görüntülerde yaşanan arbede sırasında bazı yolcuların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRINCA...

Olay sırasında araya girerek tarafları ayırmaya çalışan güvenlik görevlisinin de saldırıya uğraması sonrası olay daha da büyüdü.

TEK YUMRUKLA YERE SERDİ

Kendisine saldıran adamı güvenlik görevlisi tek yumrukla yere sererken; temizlikçinin attığı tokat ise gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNEM OLDU

Marmaray'da bulunan yolculardan biri tarafından kaydedilen görüntüler, asayiş Berkemal adlı hesap tarafından paylaşıldı. O anlar, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.