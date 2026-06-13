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Güvenlikçi bir yumrukla yere serdi, temizlikçinin tokadı olay oldu

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Devrim Karadağ

İstanbul Marmaray’da iki yolcu arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Taraflardan biri, araya giren güvenlik görevlisine de saldırınca olay daha da büyüdü. Güvenlikçilerden biri tek yumrukla yere sererken, temizlikçinin attığı tokat sosyal medyada gündem oldu.

Marmaray’da seyahat eden iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan gerginlik kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştü. Görüntülerde yaşanan arbede sırasında bazı yolcuların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Güvenlikçi bir yumrukla yere serdi, temizlikçinin tokadı olay oldu 1

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRINCA...

Olay sırasında araya girerek tarafları ayırmaya çalışan güvenlik görevlisinin de saldırıya uğraması sonrası olay daha da büyüdü.

TEK YUMRUKLA YERE SERDİ

Kendisine saldıran adamı güvenlik görevlisi tek yumrukla yere sererken; temizlikçinin attığı tokat ise gündem oldu.

Güvenlikçi bir yumrukla yere serdi, temizlikçinin tokadı olay oldu 2

SOSYAL MEDYADA GÜNEM OLDU

Marmaray'da bulunan yolculardan biri tarafından kaydedilen görüntüler, asayiş Berkemal adlı hesap tarafından paylaşıldı. O anlar, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Güvenlikçi bir yumrukla yere serdi, temizlikçinin tokadı olay oldu 3

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Anahtar Kelimeler:
kavga Marmaray
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