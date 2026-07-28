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Burdur’da çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü

Burdur’da çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülürken, yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Burdur’da çıkan ot yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü

Yangın, saat 13.00 sıralarında Menderes Mahallesi Orta Yol Cami altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük otluk alan zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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