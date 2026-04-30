Atama Kararları Resmi Gazete'de: Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atamam kararlarına göre Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığında görevlendirildi.

NEVŞEHİR VALİSİ ALİ FİDAN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine çekilirken; bu göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Kararname kapsamında Nevşehir Valiliği’ne ise Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök getirildi.

7 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ, 4 İLE YENİ VALİ ATANDI

Resmi Gazete'de yer alan atama ve görevden alma kararlarına göre 7 ilin emniyet müdürlüğü görevlerinde değişiklik yapılırken 4 ilde ise yeni vali atamaları gerçekleşti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi oldu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Aydın Valisi oldu.

İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Adıyaman Valisi oldu.

