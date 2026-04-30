Atama Kararları Resmi Gazete'de: Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre Ankara, Mersin, Siirt, Konya, Yozgat, Manisa gibi illerinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden isim değişiklikleri oldu. Toplamda 7 ilin emniyet müdürü değişti, 4 ile yeni vali atandı. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan görevlendirildi.

Mustafa Fidan

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atamam kararlarına göre Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığında görevlendirildi.

NEVŞEHİR VALİSİ ALİ FİDAN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine çekilirken; bu göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Kararname kapsamında Nevşehir Valiliği’ne ise Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök getirildi.

7 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ, 4 İLE YENİ VALİ ATANDI

Resmi Gazete'de yer alan atama ve görevden alma kararlarına göre 7 ilin emniyet müdürlüğü görevlerinde değişiklik yapılırken 4 ilde ise yeni vali atamaları gerçekleşti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi oldu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Aydın Valisi oldu.

İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Adıyaman Valisi oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sumud Filosuna Yunanistan açıklarında İsrail müdahalesiSumud Filosuna Yunanistan açıklarında İsrail müdahalesi
Trump, UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu: "Çok ilginç olacak"Trump, UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu: "Çok ilginç olacak"

En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

En Çok Aranan Haberler

