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Kavga ettiği şahıs düşerek ağır yaralanınca gözaltına alındı

Samsun’un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin düşerek kafasını yere çarpıp ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavga ettiği şahıs düşerek ağır yaralanınca gözaltına alındı

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. ile İ.A. (52) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darbedildiği öne sürülen B.K., yere düşerek başını sert şekilde zemine çarptı. Ağır yaralanan şahıs, Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen yaralının yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. İ.A., ifadesinde yaralı şahsa vurmadığını, B.K.’nin kendisine saldırdığı sırada dengesini kaybederek düşüp başını yere çarptığını öne sürdü.

Kavga ettiği şahıs düşerek ağır yaralanınca gözaltına alındı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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