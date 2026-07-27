HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir Emniyet müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama, denetim ve adli olaylara yönelik çalışmalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunus Timlerince yürütülen çalışmalarda; 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 av bıçağı, 1 sustalı bıçak, 146 tabanca fişeği, 75 av tüfeği kartuşu, 64,25 gram sentetik uyuşturucu, 145 sentetik hap ele geçirildi.
Olaylarla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi 1

Polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajıDervişoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajı
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralıElazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.