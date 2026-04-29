HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fenerbahçe maçında stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Dikkat çeken görev değişimi

Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Kuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alınırken, yerine Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin atandı. Konyaspor'a verdiği destekle bilinirken; 21 Nisan'da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyumun hemen üzerinden F-16 ve Sikorsky helikopteri uçmuş, hava araçlarının neden olduğu gürültü canlı yayına yansımıştı.

Devrim Karadağ

Konya’daki stratejik askeri birliklerden 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı’nda görev değişimi yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Mete Kuş’un Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındığı öğrenildi.

Tümgeneral Mete Kuş

YERİNE TUĞGENERAL ESAT ÇETİN ATANDI

Görev değişikliği kapsamında Balıkesir Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin, Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevine atandı. Yeni atamanın ardından Konya’daki üste devir teslim töreni yapılması bekleniyor.

Tuğgeneral Esat Çetin

MAÇ SIRASINDA STADYUM ÜZERİNDEKİ UÇUŞLAR GÜNDEMDEYDİ

Görev değişiminin arka planına ilişkin, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor–Fenerbahçe karşılaşması sırasında stat çevresinde jet ve helikopterlerin gerçekleştirdiği yakın uçuşların da kamuoyunda dikkat çektiği ifade edildi.

Söz konusu uçuşlar maç esnasında taraftarlar tarafından fark edilmiş, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

FENERBAHÇE MAÇINDAN BİRKAÇ GÜN SONRA...

Konyaspor taraftar grupları ile birçok etkinlikte bir araya gelen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasından birkaç gün sonra görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çekildi.

TSK'da 'tenzil-i rütbe' olarak görülen bu atamanın arkasında yatan neden merak edilirken, gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV yayınında yaşananların arka planını anlattı.

Stadyumda taraftarlar arasında açılan ve üzerinde jetlerin yer aldığı "Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar" yazılı afişin görülmesiyle birlikte yaşananların Konyaspor taraftarı ile Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında görevli yetkililer arasında koordineli şekilde gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Uçak ve helikopterlerin Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi oynanırken stadyumun hemen üzerinden geçirilmesi nedeniyle Tümgeneral Mete Kuş'un görev yeri değiştirildiği iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Konya uçak fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.